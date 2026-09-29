Álvaro Borrego 29 SEP 2026 - 11:54h.

El futbolista del Real Betis reconoce ser una persona creyente y con mucho que "agradecer" a Dios

La conversación con Pellegrini que cambió el futuro de Riquelme en el Betis: "Fue un antes y un después"

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En estos tiempos de oscuridad, con el mundo cada vez más polarizado y una sociedad extremadamente frágil, la libertad de opinión se ha convertido en un tesoro cada vez más caduco. Por estos lares todo el mundo se ve en posesión de la verdad, aunque ni siquiera se disponga de cualificación o argumentos para defender cualquier postura. En el planeta del "todo vale" cada vez son más preciados los discursos valientes, sin tapujos, sin miedo al que dirán. Y por eso Rodrigo Riquelme ha tenido a bien aprovechar su entrevista en ElDesmarque para desvelar su lado más personal. Su visión, agradecimiento y postura sobre todo lo que rodea a Dios. Sin miedos, sin ataduras.

- ¿Cree Rodrigo Riquelme en Dios?

- Soy creyente, soy creyente, no soy practicante, pero soy creyente, sí que creo en Dios plenamente y es otro factor que a mí también me hace sentir seguro, me hace sentir tranquilo, sí que soy una persona creyente.

- ¿Habla con Él?

- Sobre todo doy las gracias, yo soy un chico que desde que empecé a tener conciencia de Dios, yo le doy siempre las gracias. Jamás le he pedido nada, de hecho le prometí una cosa que me ayudó a cumplirla y tengo que ir a Fátima otra vez. Tengo que ir a ver a la Virgen. Insisto, es que me ha ayudado mucho porque mi familia hemos tenido situaciones difíciles y bueno, pues creo que cuando uno es agradecido a la vida, a la gente que te rodea y por supuesto a Dios, no voy a decir que te salgan mejor las cosas, pero sí que creo que por lo menos eres más feliz, que es lo que realmente creo que es la clave del éxito y de la vida en general.

- Vivimos en un mundo en el que parece que debes avergonzarte si crees en Dios. Es casi una 'moda' tener que ocultarlo.

- Creo que vivimos en una sociedad en la que si tú dices una cosa uno se te echa encima y si tú dices otra cosa otro se te echa encima, creo que antiguamente no era así, creo que antiguamente tú podías decir una cosa, se te respetaba y tenías el mismo tipo de relación con gente que pensase diferente a ti. Ahora pues porque creo que hay mucho mensaje de odio en muchos ámbitos importantes a nivel social, creo que es lo que hace que la gente mediocre lo compre y pues al final haga a suyo ese discurso. Te hablo de un lado como el otro, no me malinterpretes. Pero bueno, creo que lo bonito de creer en Dios, de ser cristiano como tú dices que parece que ahora mismo está mal visto.

- Yo hablo claro. Tenemos que ser valientes. No hay que tener miedo a la hora de hablar de Dios.

- No, miedo ninguno, está claro que lo que te he comentado antes es mi opinión acerca de esto, pero es que creo que cuando una persona cree, cuando una persona siente que está Dios de su lado ayudándole, creo que es más feliz.