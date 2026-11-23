Ángel Cotán 23 NOV 2026 - 21:09h.

Entre el martes 1 y el jueves 3 de diciembre

Así vivimos el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey: partidos, rivales y fechas

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La Copa del Rey continúa. Tras una emocionante primera ronda donde ya hubo grandes sorpresas, la competición del KO sorteó este lunes los emparejamientos correspondientes a la segunda ronda. Sevilla FC, Real Betis, Athletic Club, Valencia CF o Real Sociedad fueron los grandes premios y horas después de conocer sus rivales, la RFEF ha publicado los horarios.

Consulta todos los horarios de la segunda ronda de la Copa del Rey

A continuación, fechas, horarios y televisiones nacionales de todos los encuentros de la segunda ronda copera: