Competicion:
Horarios y fechas confirmados para la segunda ronda de Copa del Rey 2026/27
Entre el martes 1 y el jueves 3 de diciembre
Así vivimos el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey: partidos, rivales y fechas
La Copa del Rey continúa. Tras una emocionante primera ronda donde ya hubo grandes sorpresas, la competición del KO sorteó este lunes los emparejamientos correspondientes a la segunda ronda. Sevilla FC, Real Betis, Athletic Club, Valencia CF o Real Sociedad fueron los grandes premios y horas después de conocer sus rivales, la RFEF ha publicado los horarios.
Consulta todos los horarios de la segunda ronda de la Copa del Rey
A continuación, fechas, horarios y televisiones nacionales de todos los encuentros de la segunda ronda copera:
En elaboración