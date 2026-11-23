Ángel Cotán 23 NOV 2026 - 18:21h.

El delantero, con muchas dudas, tendrá la última palabra

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Endrick acapara toda la atención en el mercado de invierno del Real Madrid. El joven delantero continúa con un rol muy secundario a pesar de la defensa continua de José Mourinho ante los medios de comunicación. Con Brasil, el ariete no duda en alzar la voz y demandar nuevas oportunidades, dejando así su futuro completamente abierto.

A la sombra de Kylian Mbappé, y con tan solo veinte años, Endrick quiere jugar con continuidad, algo sumamente difícil en este Real Madrid. Por esta razón, sus agentes le mueven en el mercado de cara a enero y el Milan sube su oferta.

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La nueva oferta del Milan a Endrick y los motivos de José Mourinho

Según avanza SER Deportivos, el conjunto italiano va con todo a por el fichaje del delantero madridista y apuesta por elevar una propuesta que es formal y ya está sobre la mesa de Florentino Pérez. Un montante fijo de hasta setenta millones de euros es la cantidad que el Milan está dispuesto a pagar por el pase de Endrick.

Además, aunque la intención italiana no es otra que amarrar esta incorporación en invierno, si no lo consiguen volverán a la carga en el próximo mercado de verano. El Real Madrid escucha ofertas, aunque será el propio Endrick quien tenga la última palabra.

José Mourinho lo tiene claro: no quiere que el atacante se vaya del Real Madrid. Y según el periodista Antón Meana, este deseo del técnico portugués se basa en tres razones: "Le viene bien tener a Endrick porque es bueno, porque la competencia de Mbappé, y porque entrena duro todos los partidos".

¿Complicará el fichaje su lesión?

La ausencia de Endrick es la novedad de la convocatoria del Real Madrid para el partido de la quinta jornada de la Liga de Campeones ante el PSV, en una lista en la que siguen sin aparecer Raúl Asencio y Rodrygo, lesionados, ni Ferland Mendy, no inscrito para la 'Champions'.

Endrick sufre una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda, pendiente de evolución, según informó el equipo blanco en un comunicado. El brasileño no estuvo presente en la última sesión de entrenamiento del equipo blanco este lunes. Tampoco el lateral Denzel Dumfries, pero el neerlandés sí que ha entrado en la lista. La gran novedad de la convocatoria anterior, la presencia de Vinícius tras cumplir sus cuatro partidos de sanción, no es tal en el caso de la Liga de Campeones, ya que esa suspensión sólo se aplicaba a la competición doméstica.

El brasileño, mientras no pudo participar en LaLiga EA Sports por agarrar del pelo a Nathan Saliba, fue titular en todos los partidos que jugó el Real Madrid en la 'Champions', y Jose Mourinho confirmó en rueda de prensa tras ganar al Celta que volverá a serlo frente al PSV. "Para que no tengáis tanto que hablar ahora, voy a ser un chico malo y acabo ya con la historia: titular el martes", declaró entonces.

Mourinho también afirmó que había visto a sus jugadores "en sufrimiento físico" durante el partido, pero, a pesar de que sólo han transcurrido dos días, eso no se traduce en ausencias en la convocatoria para la Liga de Campeones. Todo apunta, eso sí, a que el portugués hará rotaciones entre los jugadores disponibles.

Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y Rodrygo, recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, todavía no se entrenan con el grupo y no están en la lista. La otra baja es Ferland Mendy. El francés, a pesar de que se entrena con sus compañeros desde hace semanas, no ha entrado todavía en ninguna convocatoria de Mourinho y no está inscrito entre los jugadores del Real Madrid para la Liga de Campeones, por lo que no puede figurar.