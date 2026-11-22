Ángel Cotán 22 NOV 2026 - 23:30h.

El técnico también habló de la polémica arbitral

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Diego Pablo Simeone compareció este domingo tras el encuentro en Getafe. El Atlético de Madrid venció en su partido más cómodo de la temporada en LALIGA EA Sports y dejó atrás el sinsabor de la derrota ante el Barcelona. Al término del choque, el preparador argentino analizó el triunfo en Movistar Plus y aprovechó para lanzar un dardo a sus críticos.

Las palabras de Diego Pablo Simeone tras vencer en Getafe

Análisis del triunfo ante el Getafe. "La verdad que el equipo hizo buen partido, interpretó bien cómo había que presionar y cómo podíamos hacerle daño al Getafe. En el primer tiempo ya podíamos haber tenido una ventaja mejor, nos faltó esa contundencia que todos los entrenadores soñamos todos los partidos, y bueno, no apareció. En el segundo tiempo, siempre ese dos a cero con un equipo peleador como el Getafe no me terminaba de cerrar porque el 2-1 nos ponía en un lío. No terminábamos de hacer el tercero, me quedaba corto el resultado y por suerte apareció el penal que nos dio una victoria que necesitábamos y siguiendo una línea buena".

¿Le vino bien el parón al Atlético? "Habría que preguntarle a los jugadores. Como entrenador me gustaría jugar todos los días. No cambia mucho esperar cuando pierdes o volver a jugar cuando ganas porque hoy, como vieron, tanto al Madrid como al Barcelona les costó. Cuesta cuando vuelves a jugar después del parón y más cuando te toca de visitante, si te toca de local siempre hay una fuerza mejor. Y bueno, es lo que se veía y lo que se vio después del parón este que tuvieron todos los equipos".

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Un dato incontestable y un dardo a sus críticos. "Una alegría enorme, no puedo negarlo, la verdad que sí. Siento alegría por mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo de mucha gente, muchos futbolistas volcados por una idea, esa crítica continua que siempre recibimos y que ya obviamente no la valoro, pero sí sigo observándola esa fase defensiva que ya nos han impuesto y parecía que siempre jugamos para defender. Creo que llegas a ganar 345 partidos defendiendo. Sinceramente, digan la verdad".

La polémica del partido. "Ayer vimos el de Mbappé, bueno fue más leve todavía, pero sí nos recordó al penalti que hace Robin Le Normand. Ese toque lo desacomoda, el árbitro posiblemente no lo pudo ver y el VAR lo llamó muy bien".