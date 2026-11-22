Ángel Cotán 22 NOV 2026 - 21:29h.

El técnico costasoleño responde a todo en sala de prensa

El Málaga gasta su decimotercera bala en El Sadar y Juanfran Funes se queda sin tiempo

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Juanfran Funes está tocado. Este domingo, el Málaga CF volvió a vender cara su piel pero cayó por la mínima ante un rival que hacía un mes que no conocía el triunfo en LALIGA EA Sports. Osasuna, con un gol de Ante Budimir, provocó la decimotercera jornada sin ganar del equipo costasoleño. Los resultados están siendo mucho peores que las sensaciones en algunos encuentros, pero el técnico malaguista ya tiene que responder a su posible destitución.

En sala de prensa, Juanfran Funes fue cuestionado por su futuro, pero también por la afición del Málaga. El técnico lamenta no estar a la altura de unos seguidores que le acompañan por toda España y aprovechó su comparecencia para agradecer, una vez más, su fidelidad.

Juanfran Funes responde a su posible despido en el Málaga

Mensaje al malaguismo. "A nosotros, lo que más nos duele, de verdad, y creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, es ver toda esa gente que nos está siguiendo, que no deja de animarnos, que no deja de empujarnos y que no somos capaces de darle esa alegría. Esa es la parte más dura. Agradecerles que hayan estado hoy también con nosotros y, bueno, creo que el esfuerzo que ellos ponen es el premio que no les damos. Como he dicho, agradecerles que tengan un buen viaje de vuelta".

La polémica del partido. "Va con el brazo arriba y le abre la cabeza, por eso había sangre. No quiero comentar más de eso porque, al final, lo que no podemos tampoco es excusarnos en decisiones arbitrales. Igual hemos entendido que era tarjeta roja, tan roja como su sangre, pero la interpretación ha sido otra y, nada, no podemos excusarnos en nada. Creo que hay otras muchas cosas que nos podrían haber dado para haber hecho un mejor partido hoy".

Su posible destitución en el Málaga. "No sé nada la verdad. Ni lo sé ni ha sido mi intención enterarme... por lo menos ahora mismo".