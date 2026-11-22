Ángel Cotán 22 NOV 2026 - 19:51h.

El técnico suma dos derrotas y cinco goles encajados en dos encuentros

La crítica de Santi Cazorla y la comparación con su regreso al Oviedo: "Se ha perdido"

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El efecto Raúl González sigue sin llegar al Real Oviedo. El flamante entrenador del conjunto carbayón suma dos derrotas en sus primeros dos compromisos en LALIGA Hypermotion y ya genera las primeras dudas en un sector de la hinchada carbayona. Este domingo, tras caer por un contundente 3-0 en Córdoba, la reflexión del técnico azul ha motivado las reacciones de los aficionados oviedistas.

Raúl González genera las primeras dudas en el Oviedo

Al término del encuentro, Raúl González analizó la derrota del Oviedo reconociendo su enfado, pero también sacó algunas conclusiones positivas: "No ha sido nuestro mejor partido, pero creo que al principio hemos hecho cosas bien, que les hemos incomodado en la primera parte en la presión alta, que hemos recuperado... pero creo que nos ha faltado tener un poquito más de paciencia, sacar el balón de un lado a otro y luego tener eficacia en esas situaciones que hemos tenido. Yo creo que un gol nos hubiese dado más confianza y tranquilidad. Todos estamos con una sensación muy agridulce, de tristeza y enfado porque las cosas no han salido bien".

Un análisis que no está gustando entre un sector de la hinchada carbayona. Como se puede apreciar en los siguiente ejemplos, Raúl ya genera las primeras dudas en el Oviedo:

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La crónica de una dura derrota en Córdoba

El Córdoba goleó este domingo al Real Oviedo (3-0) en El Arcángel, en un partido en el que llevó la iniciativa, generó más ocasiones y fue muy superior al conjunto oviedista, que sigue sin respuesta y encajó su segunda derrota en los dos encuentros de Raúl González Blanco en el banquillo.

El Córdoba del ovetense Iván Ania, exjugador del club carbayón y extécnico de su filial, dominó por completo a un débil y fallón Oviedo, al que adelanta en la clasificación para colocarse noveno y seguir su escalada hacia los puestos de promoción de ascenso, tras encadenar seis jornadas invicto (14 puntos sumados de 18) y cuatro victorias como local.