Ángel Cotán 22 NOV 2026 - 17:21h.

"Obviamente soy del Celta y el Dépor es el máximo rival"

El uno por uno del Deportivo de A Coruña ante el Alavés: lluvia de suspensos en Mendizorroza

Compartir







Unas declaraciones que darán que hablar. El Deportivo de A Coruña visitaba el pasado sábado Mendizorroza y el resultado no pudo ser peor para los intereses herculinos. Los pupilos de Antonio Hidalgo, muy desnaturalizados durante todo el encuentro, cayeron con justicia ante un Deportivo Alavés con las ideas claras y con Denis Suárez como protagonista dentro del campo... pero también fuera.

El autor de uno de los goles babazorros, y reconocido aficionado del Celta de Vigo, tenía guardado un dardo en forma de declaración para el Deportivo de A Coruña y la prensa local. El centrocampista pidió humildad tras "diez años en Segunda División" al equipo herculino. Sus palabras están generando numerosas reacciones.

Los palos de Denis Suárez a la prensa de A Coruña y al Deportivo

Al término del encuentro, el centrocampista babazorro atendió al micrófono de Movistar Plus. Allí, Denis Suárez, sin pelos en la lengua, atizó a la prensa local de A Coruña y también lanzó un dardo al Deportivo: "Bueno, hay otras veces que no estamos tan bien como hoy. Hoy hemos salido desde el minuto uno muy bien. Teníamos muchas ganas, yo especialmente. Leo mucho la prensa de Galicia, esta semana he leído comentarios de periodistas de Coruña diciendo que el Alavés era un equipo en capa caída y que se iba al descenso. Creo que necesitan un poco de humildad, vienen de diez años en Segunda y la Primera División está muy igualada".

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid debate por el nuevo delantero y Mateu Alemany apuesta por un tanque

Por último, Denis Suárez también respondió a la celebración de su tanto en el partido del pasado sábado. El exfutbolista del Celta de Vigo lo celebró con efusividad y lo explica: "No, obviamente soy del Celta y el Dépor es el máximo rival, pero defiendo los colores del Deportivo Alavés. Llevábamos una racha muy mala y teníamos muchas ganas de ganar hoy".