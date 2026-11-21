Ángel Cotán 21 NOV 2026 - 13:03h.

Ambos técnicos apuestan por onces muy reconocibles

Antonio Hidalgo rebaja la tensión por Aubameyang y abre una puerta de esperanza: "Falta muy poco"

Compartir







Mendizorroza acoge este sábado un partido de dos de los conjuntos más sorprendentes de esta LALIGA EA Sports. El Alavés, tras un inicio rompedor, ha visto como su ritmo de puntuación se ha frenado pero aún ocupa una buena posición en la tabla clasificatoria. Por su parte, el Deportivo de A Coruña encadena dos jornadas puntuando y sueña con colarse en la pelea por los puestos europeos.

Quique Sánchez-Flores frenó la sangría sacando un valioso punto en el Ramón Sánchez-Pizjuán antes de marcharse al parón de selecciones y buscará reencontrarse con la victoria ante su público. Una tarea que también tratará de completar Antonio Hidalgo con la duda de Pierre-Emerick Aubameyang latente hasta el último momento.

La alineación titular del Deportivo Alavés

Este es el once inicial por el que apuesta Quique Sánchez-Flores ante el Dépor: los locales salen de inicio con Sivera en portería y futbolistas a seguir como Ángel Pérez, Koski o Antonio Blanco. En ataque, el Deportivo Alavés vuelve a apostar por una doble punta compuesta por Toni Martínez y Lucas Boyé.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid debate por el nuevo delantero y Mateu Alemany apuesta por un tanque

El once confirmado del Deportivo de A Coruña

Antonio Hidalgo busca un buen resultado en suelo vitoriano con esta alineación titular: Pierre-Emerick Aubameyang lidera la apuesta inicial del técnico herculino. Leo Román actuará bajo palos y contará con la colaboración de una línea defensiva compuesta por Ximo Navarro, Loureiro, Noubi y Quagliata. El fútbol saldrá de las botas de Riki, Casadó, Mario Soriano y Luismi Cruz. El ataque lo completa el canario Yeremay Hernández.