Ángel Cotán 21 NOV 2026 - 09:34h.

El exfutbolista rojiblanco también se puso en la piel de Manu Sarabia

Edin Terzic no esconde su "decepción" por la derrota y enumera futuros cambios: "No es fácil de explicar"

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El Athletic Club pinchó en hueso el pasado viernes. Los de Edin Terzic afrontaban la visita del RCD Espanyol con la oportunidad de confirmar su línea ascendente en LALIGA EA Sports, pero esta vez fue Eder Sarabia el que salió victorioso de San Mamés. El flamante entrenador perico acaparó muchos focos en la Catedral y su imagen mejoró en comparación a su anterior visita.

Aitor Larrazabal destacó la actitud que demostró Eder en los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER. Además, el ahora tertuliano deportivo también se puso en la piel de Manu Sarabia tras la victoria de su hijo ante el equipo de su vida.

Aitor Larrazabal y las formas de Eder Sarabia en San Mamés

El exfutbolista de los leones analizó la derrota de su equipo en una noche que parecía idónea para terminar de despegar: "Hoy es cierto que ha generado algo más, sobre todo Nico por banda izquierda, pero encuentro al equipo un pelín nervioso y no atisbo el motivo. No sé si quieren demostrarse ellos mismos o que la gente tenga fe con el entrenador, y bueno, les veo como con prisa con ansiedad y si tienes ansiedad... pues a veces o la mayoría de las veces no salen las cosas. Parecía que el Espanyol era un rival propicio para ganar en casa y tener más continuidad y sin embargo no ha podido ser. Yo sigo echando de menos a algunos futbolistas que son determinantes".

A renglón seguido, Aitor Larrazabal puso el foco en el banquillo visitante y se puso en la piel de Manu Sarabia: "Sin duda, quieres lo mejor para tu hijo evidentemente y sabes que hay más jornadas por delante, y bueno. De lo malo malo, por lo menos aunque haya perdido el Athletic, pues se alegra porque su hijo es el entrenador del Espanyol y ha vencido aunque sea dura".

El ahora tertuliano deportivo finalizó su reflexión aplaudiendo las formas de Eder Sarabia en su regreso a San Mamés: "Eder tiene una cosa buena, a mí me ha parecido fenomenal que disfrute y celebre el triunfo porque tiene que ser así. Incluso los que somos de aquí del Athletic y somos de Bilbao, si lo haces con respeto... yo lo de no celebrar los goles cuando te has marchado... si lo haces con respeto es fenomenal, es fútbol y estamos para celebrar, que hay pocos momentos para celebrar".