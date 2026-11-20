Pablo Sánchez 20 NOV 2026 - 22:55h.

Así jugaron los hombres de Edin Terzic

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El Athletic cayó por la mínima en San Mamés ante el Espanyol en el duelo correspondiente a la jornada 13 en LALIGA EA SPORTS. Un tanto de Roberto en el segundo tiempo decidió el choque. Los rojiblancos buscaron el gol y fue Iñaki Williams quien disfrutó de las mejores ocasiones, pero no logró ver portería.

A continuación ponemos notas a la actuación de los jugadores del Athletic ante el Espanyol:

Unai Simón (6): Estuvo muy avispado en su primera intervención para evitar el gol de Pere Milla.

Hugo Rincón (5): Mantuvo un buen nivel durante el encuentro, aunque a veces sufrió ante los ataques del Espanyol por su banda.

Yeray (6): Superior en el juego aéreo. Sufrió poco en balones divididos y tomó buenas decisiones en algunas acciones más comprometidas.

Laporte (5): Le dio salida al juego del Athletic desde atrás. Siempre ofreciendo apoyos.

Yuri (6): Tuvo trabajo en banda. El Espanyol volcó gran parte de su juego a atacar por los costados y eso le obligó a trabajar mucho en defensa.

Beñat Prados (4): Acusó la inactividad en ciertos momentos. Faltó conexión con la zaga en un par de acciones que generaron acciones de peligro para el Espanyol.

Peio Canales (4): Mostró descaro para golpear desde la frontal en más de una ocasión.

Berenguer (6): Fue de menos a más y en buena parte del primer tiempo llevó el peso del ataque rojiblanco. Buena conexión con sus compañeros de arriba.

Oihan Sancet (4): Bien en la presión. Recuperó balones en campo rival que se convirtieron en claras ocasiones de gol. No aportó en ataque tanto como en otras ocasiones.

Nico Williams (5): Comenzó el partido muy enchufado y tuvo llegadas desde el inicio. Eléctrico por las bandas.

Iñaki Williams (7): Mordió mucho arriba y tuvo la ocasión más clara del partido para adelantar al Athletic. Disfrutó de un buen puñado de ocasiones pero no logró ver portería.

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Cambios

Ruiz de Galarreta (5): Terzic refrescó la medular con su entrada en el intermedio y le otorgó algo más de mordiente en ataque. Mucho atasco para darle fluidez al juego por su zona.

Robert Navarro (5): Entró para darle frescura al ataque del Athletic y entró rápido en liza. Llevó peligro por las bandas.

Gerenabarrena (S.C.).

Rego (S.C.).

Vizcay (S.C.).