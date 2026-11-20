El uno por uno y las notas del Athletic ante el Espanyol con tres suspensos
Así jugaron los hombres de Edin Terzic
El Athletic cayó por la mínima en San Mamés ante el Espanyol en el duelo correspondiente a la jornada 13 en LALIGA EA SPORTS. Un tanto de Roberto en el segundo tiempo decidió el choque. Los rojiblancos buscaron el gol y fue Iñaki Williams quien disfrutó de las mejores ocasiones, pero no logró ver portería.
A continuación ponemos notas a la actuación de los jugadores del Athletic ante el Espanyol:
Unai Simón (6): Estuvo muy avispado en su primera intervención para evitar el gol de Pere Milla.
Hugo Rincón (5): Mantuvo un buen nivel durante el encuentro, aunque a veces sufrió ante los ataques del Espanyol por su banda.
Yeray (6): Superior en el juego aéreo. Sufrió poco en balones divididos y tomó buenas decisiones en algunas acciones más comprometidas.
Laporte (5): Le dio salida al juego del Athletic desde atrás. Siempre ofreciendo apoyos.
Yuri (6): Tuvo trabajo en banda. El Espanyol volcó gran parte de su juego a atacar por los costados y eso le obligó a trabajar mucho en defensa.
Beñat Prados (4): Acusó la inactividad en ciertos momentos. Faltó conexión con la zaga en un par de acciones que generaron acciones de peligro para el Espanyol.
Peio Canales (4): Mostró descaro para golpear desde la frontal en más de una ocasión.
Berenguer (6): Fue de menos a más y en buena parte del primer tiempo llevó el peso del ataque rojiblanco. Buena conexión con sus compañeros de arriba.
Oihan Sancet (4): Bien en la presión. Recuperó balones en campo rival que se convirtieron en claras ocasiones de gol. No aportó en ataque tanto como en otras ocasiones.
Nico Williams (5): Comenzó el partido muy enchufado y tuvo llegadas desde el inicio. Eléctrico por las bandas.
Iñaki Williams (7): Mordió mucho arriba y tuvo la ocasión más clara del partido para adelantar al Athletic. Disfrutó de un buen puñado de ocasiones pero no logró ver portería.
Cambios
Ruiz de Galarreta (5): Terzic refrescó la medular con su entrada en el intermedio y le otorgó algo más de mordiente en ataque. Mucho atasco para darle fluidez al juego por su zona.
Robert Navarro (5): Entró para darle frescura al ataque del Athletic y entró rápido en liza. Llevó peligro por las bandas.
Gerenabarrena (S.C.).
Rego (S.C.).
Vizcay (S.C.).