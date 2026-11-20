Ángel Cotán 20 NOV 2026 - 12:02h.

El exjugador del Athletic Club repasa su carrera deportiva

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Fernando Amorebieta lanza la vista atrás. El ya exfutbolista, y actual integrante de la parcela deportiva del Arenas Club de Getxo, dejó huella en el Athletic Club aunque tuvo que continuar su carrera lejos de Bilbao. Inglaterra, Argentina y Paraguay, así como la absoluta de Venezuela, completaron una trayectoria que le dejó una espina.

Así lo confiesa en el podcast Los Fulanos. El que fuera defensa central del equipo rojiblanco repasó sus años como futbolista poniendo el foco en el Athletic. Allí vivió grandes años, aunque tuvo que hacer las maletas pronto por un error propio que ahora confiesa y el 'empujón' deportivo de Aymeric Laporte.

Fernando Amorebieta y su "mayor hostia" en el Athletic Club

El exfutbolista explicó cómo se cuajó su salida del Athletic contra todo pronóstico: "La mayor hostia para mí ha sido el marcharme del Athletic. Empecé con diez años y al final me toca marcharme con 27, fue una hostia muy grande, tuve que tomar esa decisión. Hay gente que no la entiende, hay gente que sí. El presidente tomó una decisión y acabo por irme al Fulham de Premier League. El club se tenía que hacer fuerte con su mentalidad y forma de llevar las cosas. Me hicieron una oferta, les pedí un poco de tiempo e igual entiendo que mi decisión no fue la correcta. Era más joven y si tuviera que echar para atrás... igual sería otra decisión".

Más allá de sus dudas, la irrupción de Aymeric Laporte fue el otro motivo que inclinó al Athletic a retirar la propuesta de renovación: "El club me dio un tiempo hasta que por unos medios me entero que anulan la oferta. Ahí dije que tenía que tomar otra vía. No tenía agente y cuando se entera la gente que estás libre te llaman muchos equipos. Y tomé la decisión. Para mí fue muy duro porque por mi mente no pasaba el dejar al Athletic. Y venía arreando por detrás Laporte".