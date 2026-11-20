Ángel Cotán 20 NOV 2026 - 11:25h.

El técnico herculino responde en la previa del choque ante el Deportivo Alavés

El Deportivo mueve hilos para cerrar su primer fichaje de 2027

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Antonio Hidalgo compareció este viernes en sala de prensa. El entrenador del Deportivo de A Coruña ultima la visita a Mendizorroza con asuntos clave por resolver. Todos los focos los acaparan las dudas que genera el estado físico de Pierre-Emerick Aubameyang, un asunto que se trató en la sala de prensa herculina, así como otros temas de actualidad coruñesa.

Las palabras de Antonio Hidalgo sobre Aubameyang

La preocupación con la posible lesión del delantero estrella ha crecido en las últimas horas. Tras superar una baja que le obligó a perderse tres jornadas en LALIGA EA Sports, Aubameyang regresó contra Osasuna y aumentó la carga de minutos antes el Espanyol. Sin embargo, en este parón internacional ha dado el susto en el Dépor.

La pregunta este viernes era obligada: ¿Cómo está Auba? El entrenador deportivista dejó abierta una pequeña puerta para la esperanza: "Está por ver. Vamos a ver cómo se encuentra y si puede realizar el entrenamiento de hoy. Tenía una pequeña molestia. No parece nada preocupante, pero falta muy poco para el partido. En la vida hay que estar abierto a cualquier posibilidad".

Y no es para menos la preocupación. Pierre-Emerick Aubameyang ha sido una de las piezas más importantes en el gran arranque de curso del Deportivo de A Coruña. Así lo avalan sus cinco goles y dos asistencias en los nueve compromisos ligueros que ha disputado hasta la fecha.

Ahora, Antonio Hidalgo cruza los dedos y se aferra a su compromiso con el equipo para saber si contará con sus servicios en la visita al Deportivo Alavés. El último entrenamiento herculino será clave, aunque el téncico coruñés tiene claro que no forzará a su jugador más determinante. A sus 37 años, el Dépor es consciente de la gestión de minutos que debe realizar con Aubameyang a lo largo de la temporada.