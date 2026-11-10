El truco del Deportivo para espiar al Celta y por qué Antonio Hidalgo tiene un palco de Balaídos

Fran Fuentes 10 NOV 2026 - 20:48h.

El técnico del Dépor, 'cazado' viendo al conjunto celeste en su partido frente al Levante

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La presencia de Antonio Hidalgo en un palco en Balaídos durante el encuentro del Celta de Vigo ante el Levante UD no pasó desapercibida. El entrenador del Deportivo de A Coruña fue cazado por las cámaras de Movistar LALIGA en estadio vigués, en una imagen que ha llamado la atención por la rivalidad histórica entre ambos clubes, especialmente en una temporada marcada por el regreso de O Noso Derbi. El clásico gallego volverá a disputarse después de más de ocho años de ausencia, ya que el último enfrentamiento oficial entre ambos equipos tuvo lugar en 2018.

Tal y como ha explicado Óscar Méndez, periodista de Radio Galega, la presencia de Hidalgo no es un caso aislado. Otros representantes del Deportivo también han aprovechado esta temporada para acudir al estadio celeste y seguir en directo algunos de sus encuentros, especialmente los correspondientes a la Europa League. Entre ellos se encuentran Massimo Benassi y Michelle Escotet, CEO y vicepresidenta del conjunto herculino, respectivamente.

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El patrocinio de Abanca, dueña del Dépor, es la razón de esta situación

La explicación de estas visitas se encuentra en el acuerdo de patrocinio que mantiene Abanca con el Celta. Como parte de ese vínculo comercial, la entidad financiera dispone de un palco en Balaídos, concebido inicialmente para que la delegación viguesa de la compañía pudiera invitar a representantes y personalidades de la ciudad y su comarca a los partidos del conjunto celeste.

Sin embargo, este planteamiento ha cambiado durante la presente temporada. Abanca es también la propietaria del Deportivo de A Coruña, una circunstancia que ha permitido que diferentes integrantes de la estructura del club coruñés hagan uso de ese espacio para presenciar los encuentros del eterno rival. Una situación que adquiere una dimensión especial ante la inminente recuperación de O Noso Derbi. Celta y Deportivo volverán a encontrarse en Primera División el próximo 3 de enero de 2027, en Balaídos, mientras que la vuelta se disputará en Riazor el 18 de abril.

Una rivalidad que regresa a la máxima categoría después de casi nueve años y que tendrá como telón de fondo una relación institucional en la que Abanca desempeña un papel protagonista. Además, el palco de la entidad financiera en Balaídos tiene todavía recorrido, puesto que el acuerdo vigente se mantendrá, como mínimo, hasta 2028.