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El Celta no descarta hacer un nuevo Bryan Zaragoza en el mercado de invierno

Marco Garcés y Marián Mouriño caminan junto a Claudio Giráldez
Marco Garcés y Marián Mouriño caminan junto a Claudio Giráldez. Celta de Vigo
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El Celta de Vigo abre el debate sobre la primera plantilla. Así lo confirmó en la previa del duelo liguero ante el Levante un Marco Garcés que ya se abre a realizar incorporaciones en el próximo mercado de invierno. Los resultados en LALIGA EA Sports y el actual puesto que ostenta en la UEFA Europa League parecen haber cambiado la opinión del director deportivo y se analizan nuevas alternativas en ataque.

La falta de gol en el equipo de Claudio Giráldez se resume en un único tanto en sus últimos cuatro encuentros oficiales. No obstante, aunque todos los tiros apuntan a un refuerzo en la delantera, el Celta no descarta hacer un nuevo Bryan Zaragoza.

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Bryan Zaragoza celebrando un gol con el Celta
Bryan Zaragoza celebrando un gol con el Celta. Instagram

El Celta no descarta hacer un nuevo Bryan Zaragoza

El año pasado, el Celta de Vigo anunciaba el fichaje de Bryan Zaragoza tras una larga negociación con el Bayern de Múnich. El futbolista malagueño aterrizaba en Balaídos con gran cartel, pero su paso por el club olívico tan solo duró cinco meses. En el mercado invernal, el atacante rompía su cesión con el equipo vigués y firmaba por sorpresa con la Roma.

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Ahora, a las puertas de una nueva ventana invernal, el medio NòsDiario desliza la posibilidad de volver a vivir un caso similar. En esta ocasión, el Bayer Leverkusen estaría analizando con incertidumbre la escasa participación de Abdoulaye Faye en los esquemas de Claudio Giráldez.

Hasta la fecha, el joven defensa senegalés tan solo ha disputado 45 minutos oficiales con el Celta y en Alemania no descartan establecer comunicaciones con el club olívico para conocer qué está ocurriendo con su activo. La citada fuente asegura que, de momento, el Celta no es consciente del posible malestar del Bayer Leverkusen, aunque en A Sede están dispuestos a escuchar todas las propuestas. Si Abdoulaye Faye repite el caso Bryan Zaragoza en Vigo, Marco Garcés acudiría al mercado invernal en busca de un nuevo cromo para la defensa.

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