Ángel Cotán 10 NOV 2026 - 09:28h.

Compartieron vestuario en el equipo madridista

El Real Oviedo destituye a Julián Calero y Raúl González es el elegido para el banquillo

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Raúl González Blanco ya habla como nuevo entrenador del Real Oviedo. En una decisión que muchos no entienden, el Grupo Pachuca comunicó la destitución de Julián Calero para apostar por el mítico exdelantero del Real Madrid. Pese a sus destacadas temporadas al frente del Castilla, el ahora técnico llega sin grandes experiencias en los banquillos, ya que siempre había apostado por rechazar ofertas profesionales.

Equipos como el Villarreal CF estuvieron muy cerca de su fichaje, pero Raúl no terminaba de verlo claro. En esta ocasión, el preparador madrileño acepta el reto del ascenso en el Carlos Tartiere y un excompañero suyo explica el 'sí, quiero'.

Rafa Alkorta explica el sí de Raúl González al Real Oviedo

Rafa Alkorta explicó los motivos de Raúl González para aceptar la oferta del Oviedo en los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER: "No me sorprende porque yo sé que él llevaba tiempo esperando una buena oportunidad y creo que el Oviedo es un histórico con buen campo y buena ciudad para vivir. Creo que Raúl ha estado suficientes años en el Castilla como para haber dado ya un salto adelante. Ahora llevaba también demasiado tiempo sin un equipo de este calado y ahora lo que hay que ver es cómo va a funcionar él en su primera experiencia sin chavales, con otro tipo de vestuario".

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Eso sí, el que fuese su compañero de vestuario no puede mojarse en lo estrictamente futbolístico: "Conociéndolo un poco, con la personalidad que tiene le va a hacer ganar muchos puestos, el respeto que le van a tener los jugadores por cómo ha sido Raúl como jugador y luego el tema es cómo él entiende el fútbol".

Manu Carreño finalizó la exposición de Alkorta recordando las ofertas que había rechazado hasta ahora el ya técnico carbayón: "Sonó para el Villarreal, bueno sonó, se habló, hablaron y estaba el acuerdo casi cerrado pero al final dijo que no Raúl. Sonó también para la Premier League y en Alemania también... y sin embargo se ha dado el sí al Real Oviedo".