El Atlético de Madrid decide por Robin Le Normand y un sustituto en el mercado invernal

Ángel Cotán 09 NOV 2026 - 18:58h.

El zaguero está cuajando un pobre inicio de campaña

El Big Data predice 11 cambios en la clasificación final de LALIGA EA Sports tras la jornada 12

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El Atlético de Madrid afronta un nuevo parón de selecciones con varias tareas por abordar. En lo colectivo, las derrotas ante Bayern de Múnich y FC Barcelona truncaron la buena racha rojiblanca que le brindó la posibilidad de asaltar el liderato de LALIGA EA Sports el pasado domingo. En el plano individual, Diego Pablo Simeone tratará de recuperar la mejor versión de activos como Ademola Lookman o Julián Álvarez. Aunque no son los únicos que no están cumpliendo con las expectativas.

En la retaguardia, un nombre concentra las críticas de un amplio sector de la hinchada colchonera. Tras la importante apuesta económica que realizó el Atlético hace dos años por su fichaje, la decisión con Robin Le Normand parece estar tomada.

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El Atlético decide por Robin Le Normand en el mercado invernal

La puesta a punto de Cuti Romero y el desgaste inicial de los mundialistas permitió al internacional español contar con muchas oportunidades en este primer tramo de temporada. No obstante, el nivel de Robin Le Normand está muy lejos de su mejor versión. Así lo demuestran los errores que ha cometido en área propia como los penaltis ligueros ante Villarreal y Alavés o la indecisión que propició el gol del Bayern.

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Ante esta situación, y según afirma RNE Deportes, el Atlético de Madrid estaría decidido por una salida del zaguero. Tanto es así que la citada fuente desliza que Mateu Alemany ya estaría rastreando a su sustituto en el mercado de fichajes: "Le Normand, otro futbolista que yo creo que se esperaba una cosa de él en el Atlético de Madrid y estamos viendo otra. También se le podría buscar una salida y ya se está mirando en el mercado para alguien que refuerce esta demarcación en el terreno de juego".

Con contrato hasta junio de 2029, el club colchonero trataría de ingresar por el traspaso de un futbolista que no alcanza la treintena. En cuanto al sustituto, es un secreto a voces que Lisandro Martínez gusta y mucho en el Metropolitano.