El mensaje de Antony tras su sustitución y enfado ante el Elche

Pepe Jiménez Sevilla, 09 NOV 2026 - 15:09h.

El brasileño, en busca de su mejor versión

El tremendo enfado de Antony tras su cambio en el Elche - Betis

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Antony continúa atascado. El atacante brasileño volvió a mostrar una preocupante versión ante el Elche y, tras ser sustituido, mostró su enorme enfado en el banquillo, donde golpeó varios objetos ante su frustración. Tras el paso de las horas, en frío, el ex del United ha querido mandar un mensaje al aficionado bético.

Con una imagen de espaldas en blanco y negro, Antony ha escrito en sus redes sociales un breve mensaje queriendo dar las gracias a los aficionados que le están apoyando en este delicado momento. "Quiero agradecer de corazón a todos los béticos por el cariño y el apoyo que me están dando, incluso en los momentos en los que las cosas no salen como uno desea. Siento vuestro cariño y solo puedo deciros que os quiero muchísimo", se puede leer en sus stories.

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Cabe recordar que son varios encuentros los que Antony acumula lejos del nivel que nos tiene acostumbrados y que, lógico, la preocupación tanto en el cuerpo técnico como en el aficionado bético va creciendo.

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Por el momento, el brasileño solo contabiliza una asistencia -ante el Oporto- en 15 encuentros disputados, sin haber anotado aún ni un único tanto, ya que el que marcó ante el Borussia Dortmund fue anulado por fuera de juego.

Manuel Pellegrini no ha dudado ni en defender a su jugador, ni en apostar por él a pesar de su delicado momento y a buen seguro que este parón, además de la motivación de jugar en el Sánchez-Pizjuán después de no poder hacerlo anteriormente, serán el punto de partida para el reinicio del atacante brasileño.