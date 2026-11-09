Pellegrini rompe una lanza en favor de Troy Parrott

Álvaro Borrego 09 NOV 2026 - 12:17h.

El entrenador espera que pueda recuperar confianza siendo importante con su selección

El Betis empieza el derbi: "Sevillista el que no bote"

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El rendimiento de Troy Parrott se ha desplomado conforme han ido pasando las semanas. Su llegada causó furor en el club y por momentos sorprendió a todos con su nivel, demostrando ser mucho más que un perfil únicamente rematador. Esa irrupción fue tremendamente positiva, con goles decisivos ante el Lille en Champions League y contra el Real Madrid, pero lejos de hacerse con un puesto en el once Manuel Pellegrini siguió optando por Cucho Hernández como primera opción y eso fue minando progresivamente la confianza del ariete irlandés, que fue perdiendo peso en los planes del entrenador.

A finales de octubre llegó una nueva oportunidad para él, recuperando la titularidad gracias a la lesión del Cucho Hernández, pero el ariete se marcha al parón sin haberse podido reencontrar con el gol. Salió de vacío contra el Celta de Vigo, ante el que erró una ocasión clarísima, frente al Málaga, el Dortmund y el Elche, ante el que dejó signos más que evidentes de desesperación. Gesticulando demasiado, Troy Parrott se sintió impotente y fue sustituido a diez minutos del parón.

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Manuel Pellegrini ya habló sobre él en la previa del partido, respaldándolo públicamente, y después del duelo contra el Elche volvió a ser cuestionado sobre el nivel de Troy Parrott, que ahora volverá a marcharse con su selección. En el último parón logró cuatro goles con Irlanda y es precisamente eso lo que espera el entrenador que pueda repetir, con el objetivo de recuperar confianza para luego devolverla con la camiseta verdiblanca.

"Primero darle confianza, segundo, Troy se va ahora otra vez con su selección, viene el parón de selecciones y creo que le va a venir bien. La otra vez jugó cuatro partidos. Como todos los jugadores, tiene momentos mejores y momentos peores, pero creo que hoy en día nos aportó mucho en balones importantes", argumentaba Manuel Pellegrini al término del Elche - Betis.

Troy Parrott ha jugado un total de 697 minutos hasta la fecha, participando en trece partidos oficiales. Ha salido de inicio en el 33% de los encuentros y su bagaje de momento se reduce a dos goles y una asistencia. Unos números que debe mejorar a la vuelta del parón, con el objetivo de recuperar la confianza que parece haber perdido en este último tramo de campeonato.