Álvaro Borrego 08 NOV 2026 - 17:02h.

Los béticos desplazados a Elche se acordaron del eterno rival nada más terminar el encuentro

El uno por uno del Betis y las notas contra el Elche: como los equipos grandes

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Una vez concluidos los dos partidos de la jornada 12, y a sabiendas de que todavía faltan casi dos semanas para la celebración del encuentro, en la capital hispalense ya se respira la rivalidad del gran derbi. Este parón internacional, con catorce días para preparar el duelo, otorgarán todavía más protagonismo al Sevilla FC - Real Betis del próximo 21 de noviembre en el Sánchez-Pizjuán. Un duelo en el que de nada sirven las inercias o los favoritismos y que bien puede marcar las dinámicas de sendos clubes al menos hasta la revancha de la segunda vuelta. En la última visita a Nervión fueron los de Manuel Pellegrini quienes se llevaron el gato al agua, lo que sumado a la distancia clasificatoria brinda todavía más esperanza al plantel verdiblanco.

Una plantilla que ya respira el ambiente de los días previos al derbi, como así se lo hicieron recordar los cientos de aficionados desplazados al Martínez Valero de Elche. Nada más terminar el encuentro, y por más que haya un Navalcarnero - Betis de Copa del Rey entre medias, los béticos activaron el modo derbi con cánticos hacia el eterno rival. Los alegatos se sucedieron en la zona visitante y como no podía ser de otra forma, al igual que ocurrió en Nervión veinticuatro horas antes, las trovas fueron dirigidas hacia el sevillismo.

"Sevillista el que no bote, eh, eh", se cantaba desde la zona visitante del Martínez Valero. Un cántico directamente dirigido hacia la plantilla del Real Betis, con el propósito de empezar a impregnar ese veneno propio de estas citas. Los jugadores recogieron el guante y futbolistas como Héctor Bellerín o Ez Abde fueron al unísono de los aficionados botando de igual manera. Mucho más comedido en sala de prensa fue Manuel Pellegrini, quien de momento no piensa más allá del duelo copero... aunque es inevitable, el derbi ya está en la calle.