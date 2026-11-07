Tangana en el túnel de vestuarios del Valencia-Real Madrid: tensión, reproches y seguridad en el descanso

David Torres 07 NOV 2026 - 22:20h.

Tchouameni perdió los papeles y acabó rompiendo un panel de publicidad tras el partido

Según testigos presenciales, Rüdiger, Bellingham y Militao, se acercaron a los del Valencia CF en actitud provocadora

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ValenciaEl Valencia-Real Madrid que debía servir para despedir una época en Mestalla también tuvo momentos de máxima tensión. La intensidad del encuentro no fue a la zaga a los anteriores, las protestas por algunas decisiones arbitrales y varias acciones polémicas elevaron la temperatura durante una primera parte muy caliente. Una falta de Maffeo y las quejas de los futbolistas valencianistas marcaron un partido en el que los nervios acabaron trasladándose más allá del terreno de juego.

Según ha podido saber ElDesmarque por fuentes presenciales, se produjo una tangana en el túnel de vestuarios durante el descanso. El incidente llegó cuando los futbolistas se dirigían hacia los vestuarios y varios jugadores del Real Madrid, entre ellos Rüdiger, Bellingham y Militao, se acercaron a los del Valencia CF en actitud provocadora, según los testimonios recabados porque estos estaban hablando con el árbitro recriminando la falta previa al 0-1 de Valverde.

La situación fue subiendo de tono. Los jugadores madridistas se encararon con varios futbolistas valencianistas, que todavía arrastraban el enfado por algunas decisiones arbitrales de la primera mitad. También hubo malestar por la actuación del colegiado, al que desde el entorno valencianista reprocharon su actitud durante las protestas. Según las mismas fuentes, el árbitro mandó a los jugadores del Valencia CF al vestuario mientras estos intentaban trasladarle sus quejas.

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La intervención del personal de seguridad fue necesaria para evitar que el enfrentamiento fuese a más y separar a los protagonistas en un momento de máxima tensión. El incidente se produjo en una zona especialmente sensible, fuera de la vista de buena parte de los aficionados que seguían el encuentro desde las gradas.

No es la primera vez que sucede en un Valencia-Real Madrid

Los enfrentamientos entre ambos equipos en Mestalla ya han dejado otros episodios de tensión. El precedente más reciente se remonta al encuentro disputado en marzo de 2024, cuando Tchouaméni perdió los papeles y terminó rompiendo un panel de publicidad tras el partido.

Aquel episodio quedó recogido en esta información sobre la reacción del centrocampista francés tras el encuentro: Tchouaméni perdió los papeles y acabó rompiendo un panel de publicidad tras el partido.

Esta vez, la tensión se trasladó al túnel de vestuarios y obligó a intervenir a seguridad durante el descanso de un partido marcado por la rivalidad, las protestas y un ambiente especialmente caliente en Mestalla.