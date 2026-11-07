Alberto Cercós García 07 NOV 2026 - 17:58h.

Marc Márquez no falla en Qatar, gana la 'sprint' y se queda a las puertas de su décimo título; pero será complicado

Jorge Martín tiene claro cuál es su objetivo en Qatar, y es llevar la lucha con Marc Márquez hasta Valencia

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Marc Márquez ha dado un golpe prácticamente definitivo al Mundial de MotoGP. El piloto de Ducati se ha llevado la victoria en la 'sprint' del Gran Premio de Qatar y ha aprovechado una jornada repleta de incidentes para acercarse todavía más a su décimo título mundial. El español ha sumado los 12 puntos de la victoria en Lusail, en una carrera que ha tenido que afrontar situaciones muy complicadas y en la que Jorge Martín también ha sido protagonista. El madrileño, todavía condicionado por sus problemas físicos, ha vuelto a demostrar que está hecho de otra pasta, enfundándose el traje de superhéroe para mantener vivas sus opciones y complicarle las cuentas a su rival tras terminar tercero.

La 'sprint', sin embargo, ha tenido dos accidentes que han cambiado por completo el escenario. El primero ha llegado en la vuelta inicial, cuando Fermín Aldeguer ha embestido a Francesco Bagnaia en la última curva, provocando una bandera roja y obligando a detener la prueba. El italiano ha tenido que ser evacuado en camilla, aunque permanecía consciente.

En la reanudación, Márquez y Marco Bezzecchi han protagonizado otro momento de máxima tensión. El italiano ha intentado adelantar al ilerdense por el interior en la primera curva, pero ambos se han tocado cuando Marc ha recuperado la trazada. El de Ducati ha conseguido mantenerse sobre la moto, mientras que Bezzecchi ha terminado por los suelos y se ha quedado sin puntuar. Dirección de Carrera ha investigado el incidente, pero ha decidido no imponer ninguna sanción.

Las cuentas de Marc Márquez para mañana

Con este resultado, las cuentas para el domingo están prácticamente hechas y, aunque sean remotas, existen. Márquez amplía hasta los 49 puntos su ventaja sobre Jorge Martín, mientras que Bezzecchi queda matemáticamente fuera de la pelea por el campeonato. Al español le basta con ganar la carrera larga y que el madrileño no puntúe para alcanzar una diferencia de 74 puntos, suficiente para proclamarse campeón a falta de las citas de Portugal y Valencia, gracias a su ventaja en victorias.

Es decir, necesita una combinación perfecta: 25 puntos para él y ninguno para su perseguidor. Martín, que ha terminado tercero después de remontar desde la décima posición y quedarse a las puertas de la segunda plaza, todavía tiene algo que decir. El superhéroe de Aprilia ha vuelto a desafiar todos los pronósticos.

Así ha terminado la 'sprint' en Qatar