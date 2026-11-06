Jorge Martín cumple con nota la primera jornada en Qatar y apunta al top5: "Mejor de lo esperado"
Jorge Martín cierra la jornada de viernes clasificándose para la Q2 en el Gran Premio de Qatar
Marc Márquez rebaja la euforia y no se ve cerrando el título en Qatar
Lo que ha hecho Jorge Martín en el Gran Premio de Qatar demuestra que los pilotos de MotoGP están por encima del resto de seres humanos. Si el piloto madrileño ya se ganó el respeto de todo el paddock intentando competir en el pasado Gran Premio de Malasia pese a tener varias fracturas en su mano derecha, lo de hoy es de un mérito superlativo. Con la idea de seguir luchando por el Mundial hasta la última carrera en Valencia, Martín se ha armado de valor para cerrar una jornada más que positiva. Con mucho dolor, siempre con una bolsa de hielo al lado y sin poder quitarse él mismo los guantes. Así ha tenido que lidiar Martín durante la FP1 y la Practice. Todo, para terminar el día con el séptimo mejor crono y clasificado para la Q2. Algo sencillamente superhumano.
"Parece que va a aguantar el brazo. Obviamente el domingo va a ser una incógnita para todos, porque en ningún momento voy a hacer tantas vueltas. Hoy me he notado mucho mejor que en Malasia. Ojalá hubiese tenido estas sensaciones allí porque seguramente hubiese intentado correr, pero bueno era muy pronto. He notado mucho la mejoría, como ha avanzado durante estos días. Está claro que la confianza que perdí después de la caída ha sido muy grande porque esta mañana, aunque la sensación no era malísima con la mano, no tenía ese extra para tirarme en las curvas, pero poco a poco, vuelta a vuelta, me he ido encontrando mejor. Por la tarde, otro pasito y me voy notando mejor. La moto va muy bien aquí y creo que he hecho mi récord personal en Qatar. Nada mal", recoge AS.
Las dudas de cómo amanecerá el sábado
"A ver cómo me levanto", se pregunta el propio Martín. Y es que el esfuerzo que ha hecho el madrileño tendrá, seguramente, algún tipo de consecuencia. Aún así, el de Aprilia es optimista para lo que resta de Gran Premio. "He conseguido mucha fuerza. Si consigo mejorar un poquito más, creo que no estoy tan lejos de los pilotos rápidos. Intentar un buen ataque al crono, que es ahora mismo donde más sufro, donde más me duele cuando intento forzar al límite y si consigo hacer un buen ‘qualy’, quizás las dos primeras líneas, pues estar ahí y conseguir hacer puntos", confiesa Martín.
"Podría ser que se enfade la muñeca y mañana esté como una pelota de tenis, pero seamos optimistas. Estoy haciendo las terapias que tocan y debería estar mejor mañana. Me noto que estoy compensando con toda la parte izquierda. Tengo la espalda destrozada, pero yo creo que porque no estoy trabajando con esa mano, intento hacerlo con el resto del cuerpo", zanja augurando que va a terminar el Gran Premio muy cansado a nivel físico.