Alberto Cercós García 05 NOV 2026 - 19:00h.

Fernando Alonso espera dar un paso adelante tras la catástrofe de Aston Martin en México

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Fernando Alonso quiere pasar página de lo ocurrido en México y aprovechar las buenas sensaciones que viene transmitiendo Aston Martin en las últimas carreras. El piloto español aterriza en Brasil con cierto optimismo después de un fin de semana que terminó siendo una auténtica pesadilla para la escudería británica. Y es que, aunque el AMR26 había mostrado un ritmo prometedor durante los entrenamientos libres, los problemas de fiabilidad volvieron a aparecer cuando más importaba. Alonso sufrió una avería relacionada con la unidad de potencia en la Q1 que le dejó sin opciones de pelear por una buena posición en parrilla y, el domingo, tanto él como Lance Stroll tuvieron que abandonar después de completar apenas cinco vueltas.

Sin embargo, el asturiano prefiere quedarse con los aspectos positivos y confía en que la tendencia de las últimas pruebas pueda continuar en Interlagos. "Últimamente hemos sido más competitivos. Diría que desde Sepang, allí fue un muy buen fin de semana. Singapur fue un poco más difícil, pero aun así algo mejor que la primera mitad de la temporada, sin duda. En Austin fuimos fuertes todo el fin de semana, incluso con un coche dañado en carrera fuimos competitivos. Y luego, como has dicho, en México encontramos una buena sorpresa en cuanto al rendimiento se refiere. Pero la fiabilidad no fue suficiente", repasa el español.

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Fernando Alonso, optimista y con las cosas claras

La gran incógnita vuelve a estar precisamente en Honda. Después de los problemas sufridos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la marca japonesa ha llevado contramedidas de hardware y software a Brasil para intentar evitar que se repita la historia. Alonso confía en que las condiciones de Interlagos, menos exigentes por la altitud, permitan comprobar realmente el potencial del monoplaza. "Esperemos haber arreglado las cosas para aquí. Es un circuito menos exigente por la altura y demás. Y si mantenemos esa tendencia e inercia positiva del chasis y rendimiento en curvas, espero poder tener un fin de semana competitivo", señaló.

El bicampeón tampoco quiere vender falsas expectativas y tiene bastante claro dónde puede estar Aston Martin este fin de semana. Alonso sitúa a su equipo entre la duodécima y la decimocuarta posición, aunque eso no significa renunciar a los puntos. Para explicarlo, puso como ejemplo a Ryo Hirakawa, que consiguió puntuar con Haas en México después de arrancar desde una posición similar. "Si estás en esas posiciones y empiezas en esas posiciones, los puntos son posibles. Ya vimos en México la semana pasada. Creo que Ryo Hirakawa estaba más o menos donde empezamos nosotros y con un ritmo parecido al nuestro y acabó puntuando". Y dejó una frase que resume perfectamente sus aspiraciones en Brasil: "Tenemos que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado".