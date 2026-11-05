Comunicado oficial de LaLiga sobre los partidos aplazados y un doble homenaje a Jesús de Miguel

La jornada de Primera y Segunda se disputará con normalidad, a excepción de tres encuentros

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Comunicado oficial de LaLiga tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. Dos días después del tráfico adiós del jugador del CD Tenerife, la patronal ha confirmado de manera oficial el aplazamiento de tres partidos de LaLiga Hypermotion y uno de la Liga F, mientras que el resto de jornada se disputará con total normalidad tanto en Primera como en Segunda pese a la petición de la AFE.

Los duelos aplazados de Segunda son el Castellón-Éibar, el Granada-Tenerife y el Andorra-Mallorca, mientras que en la máxima categoría del fútbol femenino queda aplazado el Costa Adeje Tenerife-Deportivo Alavés.

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Homenaje a Jesús de Miguel en LaLiga

"Antes de cada partido se guardará un minuto de silencio en su memoria y, en el minuto 9, su dorsal, el juego se detendrá para recordarle", ha anunciado el organismo a través de una nota de prensa.

Además, también se hará un homenaje en la previa de cada uno de los encuentros que se disputen en el fútbol profesional: "Los futbolistas titulares de ambos equipos saldrán al terreno de juego entremezclados y vistiendo una camiseta especial con el dorsal 9 y el lema «Siempre en nuestro recuerdo». Junto a los árbitros, formarán un semicírculo abrazados en torno al punto del campo en el que se produjo la jugada del pasado lunes y depositarán una ofrenda floral en su memoria"

Posteriormente se realizará un minuto de silencio en cada estadio, así como una interrupción a modo de homenaje "a partir del minuto 9", el dorsal que utilizaba el jugador.

"Esta iniciativa, trasladada a clubes, jugadores y jugadoras, pretende ser un reconocimiento y sentido homenaje de este deporte en todos los estadios, como la mejor manera de honrar la memoria del jugador fallecido. Entendiendo y respetando las distintas sensibilidades expresadas en estos momentos de dolor, la voluntad es que toda la familia del fútbol profesional pueda recordar al jugador con el respeto, la dignidad y el reconocimiento que merece", añade el comunicado, en el que se descarta la posibilidad de aplazar toda la jornada, tal y como había pedido la AFE.