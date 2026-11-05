Pepe Jiménez Sevilla, 05 NOV 2026 - 12:26h.

El técnico quiso mandar un emotivo mensaje a los familiares de Jesús de Miguel

El Sevilla vuelve a las andadas: García Plaza y un problema que no consigue solucionar

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Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, atendió a los medios de comunicación este jueves tras la última sesión previa a la cita ante el Deportivo Alavés y, tras mandar un emotivo mensaje a la familia de Jesús de Miguel, exfutbolista del Tenerife tristemente fallecido, analizó toda la actualidad alrededor de su equipo.

El técnico blanquirrojo, como es habitual antes de cualquier comparecencia tras una importante desgracia, arrancó su comparecencia mandando un emotivo mensaje a la familia, los amigos y compañeros de Jesús de Miguel, el futbolista desgraciadamente fallecido en el último Tenerife - Andorra.

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"Nos toca hacer de portavoz de club aunque no es nuestra función, me gustaría mandar, en nombre toda la plantilla, todo nuestra apoyo, el más sentido pésame a toda la familia, amigos y toda la gente del fútbol de Jesús de Miguel. Es una desgracia, las palabras sobran, intentaremos ayudar en todo lo que podamos. Descanse en paz", comentaba el técnico visiblemente emocionado al recordar la figura del exjugador del Tenerife.

Igualmente, el técnico comentaba que "para la sociedad son días complicados. Accidentes de tren, que creo que fue muy doloroso, ahora la muerte de un jugador en un terreno de juego. A mí me toca personalmente por Owono, que es una desgracia lo que le ha pasado, porque es un chaval, lo tengo que decir, es un chaval espectacular, que es otro afectado. No hagamos dos víctimas, seguro que es un infierno para él. Nada comparable, siempre poniéndole por detrás. Es una desgracia, momentos muy complicados".

"Pienso que no deberíamos jugar, es una opinión mía. Como tampoco tendríamos que haber jugado en Copa, o cuando lo dije con la DANA estando en el Alavés. Es una situación personal, si hay que jugar, jugaremos".

Las declaraciones deportivas de Luis García Plaza

En otro orden, Luis García Plaza fue respondiendo, una a una, a las cuestiones deportivas sobre su equipo tras la polémica cita vivida en El Coliseum. A continuación, todas sus palabras:

La caída en Getafe: "Es un partido solo. Un equipo que va sexto no se puede decir que hace las cosas mal. Estuvimos, sin cambiar planteamiento, muy bien en la primera, pero muy mala en la segunda. Cuando vamos sextos, es porque hemos hecho muchas cosas bien, pero la segunda fue muy mala. Igual puedes acabar 1-1, ¿estamos de acuerdo?".

"Debemos ser autocríticos, la segunda mitad fue mala. En la primera parte tendríamos que habernos ido 0-2 o 0-3. Si en casa nosotros no tiramos ni llegamos a puerta, joder... en la segunda fueron mejores, pero hay que buscar la razón, sin cambiar nada nos superaron. Hemos sido muy autocríticos. Estuvimos mal, pero así es el fútbol. No somos máquinas".

"Cuando somos superiores, sacamos poco rédito. Tenemos que meter más goles cuando somos superiores. El día de Osasuna podríamos haber marcado más, el otro día podríamos haber marcado más, ante el Levante igual... tenemos que rentabilizar los momentos en los que somos superiores".

¿Cómo le viene el parón al Sevilla?: "Comparando los parones, llegábamos con dos victorias, pero si ahora llegamos con 20 puntos, creo que es el máximo donde podíamos estar. Si nos dices a principios de LALIGA que íbamos a tener 20 puntos e íbamos a estar sextos, habríamos montado una fiesta. No podemos perder la perspectiva".

Estado físico de Isaac Romero y Fofana: "Ambos pueden participar, están perfectos".

Robbie Ure y Stassin, juntos: "El otro día jugaron 25' juntos, puede ser un recurso perfecto. Necesitamos más goles, tienen que dar ese paso adelante. Un equipo que ha marcado en todas las jornadas, necesitamos que den ese pasito adelante los dos. Si Isaac no estuviera, sería más complicado, pero teniendo a los tres, podemos usar cualquier sistema".

Kochorashvili y Guridi, ¿recuperados?: "Kochorashvili se va a pegar una paliza. Se ha ido super pronto, me ha pedido permiso y por supuesto que se lo doy. Las personas estamos por delante del equipo. Llegará esta noche. Están bien todos, pero Kocho debemos tenerlo en cuenta. Puede ser determinante para su participación".

Goles encajados por el equipo: "Estamos trabajando en intentar recibir menos goles. De los 11 partidos, hemos dejado tres porterías a cero y en otras cuatro hemos recibido uno. Son números muy exagerados en los otros. Debemos ser más regulares. Ojalá fuese todo perfecto, pero no es tan fácil".

Su reencuentro y el de Guridi con el Alavés: "Cuando los jugadores vuelven tras lesión y estás bien, al jugador (Guridi) le cuesta entrar. Podría ser injusto. Confío en él plenamente y mañana puede ser de la partido. Siempre es especial jugar ante el Alavés, pasé tres años, prácticamente los más felices de mi vida, aquí espero disfrutar también, pero debo estar más tiempo. Me empapé de su cultura, de su manera de vivir la vida. Para mí será más especial cuando vayamos allí, pero siempre es un placer reencontrarnos".

"Mi salida fue dura y emocionante a la vez. Me esperaron aficionados fuera del estadio, siguieron coreando mi nombre. La reacción de la gente es lo más bonito que puede tener un profesional. Me lo llevo en el corazón. No hice ni una declaración hasta que terminó la temporada. Me lo llevaré siempre en mi corazón".

"Es un equipo que parte de una estructura del 1-3-5-2, un equipo con delanteros muy importantes, rematadores, el equipo que más centra, el que más éxito tiene con esos centros, con experiencia, con jugadores que llevan muchos años juntos. Tienen muchas cosas buenas. Debemos ser muy pacientes, no están en su mejor momento, pero a veces miramos solo el resultado. Igual al principio sobrepuntuaron y ahora creo que tendrían que haber ganado algún partido".

La evolución de Kike Salas: "Su evolución es muy buena. Está creciendo a niveles exponenciales, uno de los más destacados del Sevilla y que espero que siga la progresión. Le veo aquí muchos años, ojalá sea así".

Tiempo de Revisión le da la razón al Sevilla: "Como reconocieron que en Bilbao se equivocaron y la gente ha dicho que tenemos algún punto más, ahora tenemos algún punto menos. El VAR no tenía que intervenir. Nunca entra en un contacto, siempre prevalece lo del árbitro. Si pitó falta, el VAR, una persona con la televisión, que el reglamento dice que no puede llamar al árbitro... te dan y te quitan".

¿Cómo está Manu Bueno tras su expulsión?: "Él terminó muy tocado. Se equivocó, después se demostró que en la jugada donde él entra es falta. Cuando el Sevilla gana o pierde, ganamos o perdemos todos. Yo el primero. Son una familia, van juntos. Va a ser una temporada muy larga, LALIGA pinta un poco como el año pasado. A partir de ahí, pelearemos el resto, con mucha igualdad. Entre el penúltimo y el octavo, hay una diferencia mínima. La cosa creo que va a ir por ahí. Los de arriba son muy superiores, insultante a veces, es lo que están buscando, que haya tres equipos que estén muy por encima. Hay otro tercer grupo y el resto vamos con el cuello todos por aquí. Buscan dos equipos que arrasen y el resto, a pelear. Ojalá el Atlético de Madrid pueda pelear, para que al menos haya un tercero".

¿Cómo afecta al jugador lo ocurrido con Jesús de Miguel?: "Mañana como haya un balón largo, Sivera saldrá o no, Odysseas lo pensará... está muy reciente. Como se vea una jugada igual, ¿qué le digo a mi portero? Por eso digo dejar pasar el tiempo antes de jugar. Es mi sensación. Intentaremos competir, pero debe servir como reflexión, que pongamos todos los medios para estar lo mayor preparados posibles. Nos juntamos aquí 45.000 personas y debemos tener el mayor recurso posible. Ahora en un balón dividido, los jugadores de ambos clubes, van a tenerlo presente. Es algo muy reciente. Habrá miedo con una jugada igual, pero es lógico, son personas".