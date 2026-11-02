La desconexión del Sevilla, además de la polémica, le quitan tres puntos a Luis García Plaza

El 'enganchón' de Luis García Plaza con un periodista en Getafe: "Respétame"

Compartir







El Sevilla vuelve a las andadas. El conjunto dirigido por Luis García Plaza volvió a dejar serias dudas sobre su nivel competitivo en Getafe, donde cayó derrotado (3-1) tras firmar sus peores minutos de la temporada y evidenciar, especialmente en la segunda mitad, un serio problema que, por desgracia para el aficionado blanquirrojo, aún no ha sido resuelto.

Porque podríamos gastar ríos de tinta sobre el polémico tanto logrado por el Getafe, sobre si el línea debió subir el banderín, sobre si era falta o era insuficiente e incluso, que quizás es lo peor, sobre la facilidad que tuvieron los jugadores del Sevilla para detenerse en la acción, pero la realidad es que el conjunto dirigido por Luis García Plaza mostró en El Coliseum dos grandes caras y la de la segunda mitad, por desgracia, no es nueva para el aficionado de Nervión.

Las dos caras del Sevilla en El Coliseum ante el Getafe

Como decíamos, más allá de la polémica, la derrota del Sevilla ante el Getafe ha redescubierto un enorme problema existente en este equipo que, después de todo, parece que Luis García Plaza aún no ha conseguido corregir: "No somos tan buenos", decía el entrenador tras la cita.

El conjunto nervionense, tras una primera mitad muy digna, se derrumbó en la segunda, fue totalmente superado en términos de intensidad, compromiso y, quizás lo más preocupante, técnica. Porque en este fútbol no solo se gana con presión, sino también con calidad.

Tras un inicio con algunas dudas, el acierto del Sevilla a balón parado -precioso tanto de Kike Salas- permitió a los hombres de Luis García Plaza controlar la cita, recuperar alto -permitió, de media, cinco pases del rival antes de cortar la jugada- e incluso, aunque no parece favorecerle en demasía, tener más porcentaje de posesión.

El paso por vestuarios, sin embargo, demostró que este equipo en cuanto levanta un poco el pie del acelerador puede ser superado por cualquiera y hasta un Getafe que venía de sufrir ante la Lebrijana o recibir cinco goles del Lugano suizo, le pasó por encima.

Sin actitud... y sin acierto

Pero como decíamos, en esto del fútbol no todo es la intensidad. Si en la segunda mitad el Sevilla pecó de compromiso competitivo, en la primera, en la que sí hizo buenas cosas, desperdició una importante cantidad de ocasiones.

Luis García Plaza volvió a reconocer que su equipo carece de definición y lamentó que "en la primera parte nos tendríamos que haber ido ganando 0-2 o 0-3", recordando posiblemente la clarísima ocasión de Chidera Ejuke -y posteriormente de Stassin- o alguna llegada por banda derecha que no fue gestionada correctamente.

En la segunda mitad, aún con el marcador a favor, Félix Correia contó con una clarísima ocasión tras pase de Fofana que, inexplicablemente, mandó a las manos de David Soria sin peligro alguno. Otro problema que acaba marcando en unos meses tener una serie de puntos o haberte dejado un buen número por el camino.

La gestión de Luis García Plaza

El último gran error del encuentro llegó desde el banquillo. Sin reacción tras la charla al descanso, Luis García Plaza tardó en demasía en sustituir a sus jugadores e incluso con Fofana lejos de su mejor nivel -condicionado por unas molestias físicas-, el técnico no accedió a los cambios hasta recibir el empate. Ya era demasiado tarde.

El equipo, ahogado en la presión del Getafe, no recibió respuestas desde el banquillo y al contrario de lo que ocurrió en encuentros como el de San Mamés, donde los cambios de García Plaza fueron excelentes, ante los de Bordalás -como sucedió ante el Levante- las decisiones llegadas desde el banquillo no ayudaron.

Pequeño freno a la ilusión del sevillista, que en El Coliseum recordó citas pasadas -como aquella derrota ante el Mallorca el pasado año- y que ya espera al viernes para olvidar ante el Alavés lo ocurrido ante el Getafe.