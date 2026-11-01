Pepe Jiménez Sevilla, 01 NOV 2026 - 16:22h.

Satriano aseguró no entender las quejas del conjunto blanquirrojo

El uno por uno del Sevilla ante el Getafe en El Coliseum: varios suspensos en el equipo de Luis García Plaza

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El Sevilla volvió a caer derrotado este domingo ante el Getafe (3-1) en un encuentro en el que los de Luis García Plaza, tras firmar una buena primera mitad, perdió por completo el control de la cita y acabó quejándose de un tanto que anotó Satriano después de una protestada falta sobre Manu Bueno. El error blanquirrojo, detenerse sin el pitido del árbitro, con dardo llegado desde El Coliseum: "Para eso ponen ahí al árbitro".

Porque tras los últimos sucesos ocurridos alrededor del Sevilla, la entidad sevillista no dudó en publicar un tuit evidenciando su descontento con la acción arbitral e incluso Kike Salas, ante los micrófonos de DAZN, decía que para él "es falta clara" sobre Manu Bueno.

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La realidad es que el línea levantó la bandera pero García Verdura no señaló falta en ningún momento y el Getafe aprovechó el parón de los jugadores de García Plaza para anotar, a placer, el segundo tanto azulón. El Sevilla, entonces, protestó muchísimo la acción, algo que Satriano -autor del tanto- no entendía... con dardo incluido.

Satriano no se corta con sus palabras contra el Sevilla

Cuestionado por la situación, el atacante del Getafe dijo que "para mí no hay confusión ninguna". "Vi que el jugador del Sevilla se tiró y después siguió la jugada. El que decide es el árbitro, para algo lo ponen ahí y decidió seguir la jugada", añadía antes de insistir en que "después lo fueron a chequear, como demandan".

Otra semana más con polémica alrededor de un Sevilla que esta vez, al menos, deberá reconocer que se equivocó al detenerse antes del pitido del árbitro, ya que si hubiese sido falta, el VAR podría haber revisado posteriormente la acción y anular el tanto -si se anotaba-.