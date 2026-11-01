La decisión de Luis García Plaza antes del Getafe - Sevilla que marca el plan de partido

Pepe Jiménez Sevilla, 01 NOV 2026 - 13:07h.

El descarte en la convocatoria fue el joven Loren Luchino

Quién es Loren Luchino, el canterano argentino que entra en la convocatoria de Luis García Plaza

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El Sevilla quiere seguir en la zona alta. El conjunto dirigido por Luis García Plaza llega este domingo a El Coliseum tras sumar de tres ante Osasuna y con la firme intención de seguir con su buena racha para aumentar su distancia con sus rivales por el descenso y, de paso, continuar enganchado al sueño de volver a Europa. Para ello, el entrenador blanquirrojo ha tomado una decisión clave en la previa ante el Getafe.

Convertido en uno de los equipos más destacados en este inicio de competición, Luis García Plaza advertía en la previa del encuentro de este domingo que, aunque se acumulasen los halagos, no sería nada sencillo sumar de tres ante el Getafe en un estadio en el que los de Bordalás están "invictos".

Por ello, y con el recuerdo aún de su alineación ante Osasuna, Luis García Plaza ha decidido mantener el 1-4-4-2 que mostró ante los de Jagoba Arrasate con Isaac Romero y Lucas Stassin en punta.

El técnico blanquirrojo, que no quiso dar demasiadas pistas en su rueda de prensa previa al encuentro, podría haberse decantado por esta decisión debido al sistema utilizado últimamente por el Getafe, que metía a tres centrales en la primera línea y dejaba el medio un poco más vacío, entendiendo que Agoumé y Fofana podían cumplir con las peticiones a la perfección.

"Tenemos que ser nosotros mismos, vamos a todos los campos con personalidad marcada, con nuestra idea y nuestro plan para jugar. A partir de ahí, los rivales juegan y siempre hay dificultades. Aquí siempre es difícil ganar, tenemos que ir con actitud, ganas y el hambre que tenemos. Ojalá podamos llevarnos el triunfo", decía el técnico en la previa.

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Cabe recordar que Luis García Plaza confesó tras el final de mercado que su idea inicial era jugar con 1-4-4-2 esta temporada, pero que la llegada de Fofana cambió sus planes. Ahora, con Jon Guridi y Kochorashvili recuperándose de sus respectivas lesiones, el ex del Alavés gira nuevamente hacia el doble punta para seguir intentando sumar de tres.

El Getafe, por su parte, presenta un 1-3-5-2 con dos mediocentros acompañados de Terrats para intentar vencer la interesante batalla táctica que García Plaza ha presentado en El Coliseum.