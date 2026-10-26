Pepe Jiménez Sevilla, 26 OCT 2026 - 19:45h.

En el recuerdo del sevillismo, la última y cruda cita en El Sadar

Luis García Plaza: "A nosotros nos cuesta ganar mucho"

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El Sevilla y Osasuna han confirmado, a través de sus respectivos medios oficiales, sus alineaciones para el encuentro correspondiente a la jornada 10 de LALIGA EA Sports y, como se esperaba en la previa, ambos conjuntos presentan novedades en sus onces.

Con el recuerdo aún de la última cita entre ambos equipos en El Sadar, donde Osasuna consiguió vencer en el último suspiro y dejó al Sevilla al borde del descenso, los dos se reencuentran este lunes en el Sánchez-Pizjuán en el que será el redebut de Jagoba Arrasate como visitante (como local ya venció al Racing) en el banquillo rojillo.

La alineación del Sevilla ante Osasuna

Luis García Plaza llegaba al encuentro de este lunes, después de toda la polémica vivida en el Santiago Bernabéu, con las novedades de Giorgi Kochorashvili y Jon Guridi en su convocatoria, además de la presencia de Lucas Stassin, que ha estado cuidándose toda la semana.

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En el capítulo de ausencias, el técnico sigue sin contar ni con Miguel Sierra, ni con Marcao, que sigue lesionado y que espera volver al grupo en noviembre, momento en el que habrá que ver si García Plaza cuenta con él para las alineaciones de su equipo.

Con ello, el Sevilla sale con la siguiente alineación: Odysseas, Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo, Agoumé, Fofana, Ejuke, Félix, Isaac y Stassin.

La alineación de Osasuna ante el Sevilla

Por su parte, Arrasate viajó a Sevilla en las últimas horas sin Herrando, sin Del Castillo ni Aimar Oroz, todos ellos lesionados y deseando de que llegue el mes de noviembre para, en principio, reincorporarse al grupo con sus compañeros.

El técnico desveló en la previa que tenía algunas dudas respecto a su alineación y que, aunque no será sencillo, espera seguir sumando este lunes ante un rival que, en teoría, luchará con ellos hasta el final de temporada.

Con ello, Osasuna se presenta en el Sánchez-Pizjuán con: Aitor Fernández; Rosier, Catena, Boyomo, Bretones; Torró, Moncayola, Moi Gómez; Rubén Grcí, Dubasin y Budimir.