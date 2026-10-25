Álvaro Borrego 25 OCT 2026 - 12:19h.

El entrenador reconoce haber dejado atrás la polémica del Bernabéu y considera que ganar a Osasuna sería "importantísimo" para seguir dando pasos al frente

Por qué los jugadores del Sevilla FC entrenaron hoy con la camiseta al revés

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Luis García Plaza ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido que Sevilla FC y CA Osasuna disputan este lunes, a partir de las 21:00 horas, en el Sánchez-Pizjuán. El técnico ha repasado todo lo sucedido hace una semana contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y luego ha incidido en la necesidad de recuperar la senda correcta después de encadenar tres encuentros consecutivos sin conocer la victoria. En ElDesmarque hacemos repaso a las declaraciones más destacadas del entrenador.

Cómo ha trabajado el grupo: "Tenemos muchas del Sánchez-Pizjuán, de disfrutar en nuestra casa, de volver a estar juntos y saber que si tenemos esa comunión entre todos estaremos más cerca de los resultados. Queremos seguir transmitiendo que este equipo no se rinde nunca. Cada partido ganar a cualquier equipo cuesta un mundo y cada victoria es oro molido. Vamos a ir a por ellos, pero con muchas ganas de disfrutar. El equipo tiene ganas de volver a ganar, pero sobre todo de competir, que es lo que está haciendo el equipo cada partido".

El sustituto de Miguel Sierra: "Puede ser que probemos con Rubén, con Ejuke, con Félix o con Alfon. Cualquiera de ellos son diestros, así que no tiene que ser tan complicado jugar en la derecha. Vargas sabíamos que el otro día podía jugar 45 minutos nada más. Tenemos cuatro partidos en doce días, solo hay que jugar y recuperar, pero todo el mundo está preparado para aportar".

Solo le ha ganado una vez a Arrasate: "Tengo muy buena relación con él. Las estadísticas no me importan mucho, lo importante es que ganemos, que sumemos tres puntos. Él encaja al dedillo en Osasuna y con su filosofía. Volvimos a ver un equipo muy intenso, muy directo, con segundas jugadas, es uno de los equipos más físicos de la categoría. Le encaja muy bien a su estilo y ojalá le pueda ganar, pero no por mí, sino porque serían muy importantes los tres puntos".

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Parecerse al nivel de septiembre: "Yo creo que el equipo sigue en dinámica buena. Estos tres partidos no hemos tenido los resultados que queríamos, pero después de analizarlo el equipo está bien. Es verdad que hay partidos incontrolables, a veces te ocurre algo a favor y otras en contra. Es un poco loco todos los fines de partido. Si el equipo compite como hasta ahora vamos a estar en todos los partidos y seguiremos sumando puntos. Nos centramos en mañana, olvidar todo lo demás y centrarnos en Osasuna. El hambre que estamos teniendo es lo que define al equipo".

Vuelven Stassin, Kochorasvhili y Guridi: "Están todos disponibles. Es verdad que alguno solo está para jugar un ratito, pero todos están disponibles, incluso tendré que dejar uno fuera. Es verdad que hay tres o cuatro que están para un ratito, máximo 45 minutos. Tenemos cuatro partidos en doce días y es fundamental llegar con todos disponibles".

Cuánto de importante sería ganar mañana: "Todos los equipos pasan por dinámicas de cinco o seis partidos sin ganar. Todos. Lo que a mí me gusta son las sensaciones. En esos tres partidos podríamos haber sacado algo contra el Barcelona, en Levante pudimos ganar y en Madrid el equipo estuvo pero son muy buenos. A mí me transmiten mucho las sensaciones, a nosotros nos cuesta ganar mucho, cada victoria va a ser muy sufrida y lo que tenemos que hacer es competir. Cuando falten diez jornadas diré si vamos por esto o por otro, pero ahora a competir".

Lo del Bernabéu queda atrás: "Yo por lo menos como entrenador cuando terminó el partido pasé página. El club debe hacer lo que crea conveniente, yo estoy en la línea del club, pero cuando terminó me centré en Osasuna. Siempre estaré alineado con el club, que para eso soy el entrenador del Sevilla FC".

La posible renovación de Castrín: "Claro que me gustaría. Conmigo se ha consolidado en el Sevilla y en Primera, pero eso es pregunta para el club, para el presidente y para Castrín. Por mí ojalá renueve, pero no puedo decir nada. Es que ni sé cómo van las negociaciones, es cuestión de ellos".

La competencia en el equipo: "Las plantillas están para pasar momentos de dificultad si hay bajas. Por ejemplo, de lo poco que ha jugado Manu Bueno ha sido de lo mejor del equipo. Contra el Rayo le dio el penalti a Ure, el otro día no marcó dos goles de milagro y contra el Espanyol jugó fenomenal. Está para disputarle el puesto a cualquiera. Eso es una plantilla. Encantado con estos minutos. Su aportación ha sido decisiva para los resultados, así que contento".