Lucas Gatti 26 OCT 2026 - 08:17h.

El delantero argentino ha puesto en punto muerto sus ganas de jugar en el Barcelona y su cabeza está enfocada en rendir al máximo en el Atleti

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Tras pedir disculpas por sus declaraciones sobre una posible salida al Barcelona, Julián Álvarez quiere recuperar su mejor versión futbolística y recomponer su relación con los simpatizantes del colchonero a fuerza de goles, trabajo y títulos. El cambio de representante, una señal para dejar atrás la polémica y volver a enfocarse en el Atlético de Madrid y la selección argentina.

El delantero argentino entendió que había llegado el momento de dar un paso al frente. Después de varios meses marcados por las dudas sobre su futuro, las versiones de una posible transferencia al Barca y el distanciamiento con los hinchas del Atleti, el atacante de 26 años comenzó a transitar una nueva etapa. Su objetivo ya no pasa por alimentar los rumores del mercado de pases, sino por recuperar su mejor nivel futbolístico, volver a ser determinante dentro del campo y reconstruir el vínculo con los simpatizantes rojiblancos.

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El primer paso fue reconocer el error. Después de marcar el gol que le dio la victoria por 1-0 al Atlético frente al Deportivo La Coruña, en el estadio Metropolitano, Álvarez les pidió disculpas públicamente a los hinchas por sus declaraciones durante el Mundial 2026, cuando manifestó su deseo de marcharse del club y cumplir su sueño de jugar en el Barcelona. “Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. La verdad es que fueron una equivocación de mi parte, tanto las formas como el momento”, reconoció el goleador. Y agregó: “Entiendo a la gente en el enojo. Yo también, como hincha, me hubiera enojado”.

Sus palabras llegaron en una noche especial. Después de un período en el que recibió silbidos y cuestionamientos por parte de los simpatizantes, el oriundo de Calchín, Córdoba (Argentina), volvió a convertir por segundo partido consecutivo, tras romper su sequía goleadora ante el Stuttgart por la Champions League. Frente al Deportivo, además, su tanto significó tres puntos para el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone.

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La respuesta del público empezó a cambiar. Los goles y el rendimiento del delantero abrieron una puerta para la reconciliación, aunque Álvarez sabe que recuperar la confianza de los hinchas requiere continuidad. No alcanza con una disculpa ni con una buena actuación: deberá demostrar partido a partido que su compromiso con el Atlético está por encima de cualquier especulación sobre su futuro.

El Barcelona, en pausa y con un nuevo escenario

Según pudo averiguar ElDesmarque, Álvarez puso en punto muerto sus ganas de pasar al Barcelona. Hoy su cabeza está enfocada en rendir al máximo en el colchonero y recomponer el vínculo con los hinchas. Además de ganar títulos con el equipo dirigido por el Cholo Simeone, que recompuso la relación con el futbolista. También, el cambio de representante hizo que Álvarez se enfoque en su presente y postergue sus deseos de ir al Barcelona para el 2027.

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La historia que vinculó a Álvarez con el conjunto culé fue uno de los grandes focos de tensión de los últimos meses. Durante la última Copa del Mundo, el argentino dejó abierta la posibilidad de marcharse del Atlético y expresó su deseo de cumplir el sueño de jugar en el equipo catalán. Aquellas declaraciones generaron malestar en la dirigencia rojiblanca y profundizaron el conflicto con una parte de la afición.

Sin embargo, la operación no prosperó y el delantero continuó en Madrid. La postura del Atlético de no facilitar su salida terminó por cerrar, al menos en aquel mercado, la posibilidad de una transferencia al equipo azulgrana.

El episodio también tuvo consecuencias en su entorno profesional. En octubre, Álvarez decidió poner fin a su relación con el representante Fernando Hidalgo, que lo acompañaba desde la adolescencia, una decisión que se produjo después de la frustrada negociación y de las tensiones que dejó el intento de salida. El cambio de agente, Pablo Barquero, se convirtió en una señal de un nuevo escenario para el futbolista, que busca dejar atrás aquella etapa y ordenar su futuro.

Por ahora, la prioridad pasa por lo deportivo. No se trata de asegurar que el interés del Barcelona haya desaparecido definitivamente, sino de entender que el presente de Álvarez está ligado al Atlético, donde tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030, y donde necesita recuperar su lugar como una de las principales referencias ofensivas del equipo.

En ese contexto, cada gol adquiere un valor adicional. Además de ayudar al Colchonero a sumar puntos, le permite al argentino recuperar sensaciones, fortalecer su confianza y mostrar que puede volver a ser decisivo en los partidos importantes.

Los goles, el trabajo y los títulos como respuesta

Álvarez eligió el camino que considera más adecuado para recomponer su relación con los hinchas: el esfuerzo cotidiano. El delantero agradeció el respaldo que recibió de sus compañeros y de los simpatizantes durante los últimos años, pero también dejó en claro que su tarea inmediata consiste en trabajar para mejorar su rendimiento. “Ojalá que sí, con trabajo y humildad”, expresó cuando se refirió a la posibilidad de recuperar el cariño de la afición.

La frase sintetiza el desafío que tiene por delante. El atacante necesita recuperar regularidad, sostener su producción ofensiva y volver a mostrar la capacidad para marcar diferencias que lo llevó a convertirse en una pieza importante del Atlético. Los títulos también forman parte de ese objetivo: competir por los principales trofeos de la temporada puede ser determinante para consolidar nuevamente su relación con el club y sus hinchas.

El Cholo Simeone, por su parte, valoró públicamente el pedido de disculpas y remarcó la importancia que tiene contar con la mejor versión del argentino. El entrenador necesita a un Álvarez decisivo para que el equipo pueda pelear por sus objetivos. La reconciliación, por lo tanto, no es solamente una cuestión de imagen: también tiene un impacto directo en las aspiraciones deportivas del Atlético.

El delantero parece haber comprendido que la mejor manera de cerrar la polémica será con hechos. La continuidad, el compromiso y los goles pueden transformar el malestar en reconocimiento, aunque el proceso dependerá de lo que ocurra dentro de la cancha durante los próximos meses.