Joaquín Anduro 24 OCT 2026 - 23:29h.

Julián Álvarez rompe su silencio tras un tumultuoso verano

Julián Álvarez recibe el perdón del Metropolitano: gol, abrazo de todos sus compañeros y el estadio corea su nombre

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El silencio de Julián Álvarez ha finalizado tras la victoria del Atlético de Madrid por 1-0 ante el Deportivo en la que el argentino rompió su mala racha de cara al gol en LALIGA EA Sports tras haber anotado el pasado martes en Stuttgart. La Araña ha pedido perdón emocionado a la afición por sus palabras durante el Mundial en las que solicitó salir del club y ha agradecido su apoyo tanto a la afición como a sus compañeros en el vestuario durante las últimas semanas en palabras para Movistar+.

El mensaje de Julián Álvarez pidiendo perdón a la afición del Atlético de Madrid

Mensaje de perdón: "Primero de nada, me gustaría decir unas palabras. Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. La verdad es que fueron una equivocación por mi parte tanto por las formas como por el momento y, sobre todo, entiendo a la gente por el enojo. Yo también como hincha me hubiera enojado y más por cómo me han apoyado siempre durante todos estos año y estas últimas semanas que han sido muy generosos. Eso lo valoro mucho. Ahora, tengo que enfocarme en trabajar, en seguir mejorando mi rendimiento junto a todo el equipo, que también les quiero agradecer porque me han apoyado durante todo este tiempo. Así que, a trabajar porque tenemos cosas muy importantes con el equipo."

Rencuentro con el gol: "De a poco me voy sintiendo bien. Le agradezco a todos mis compañeros porque me han apoyado y me han bancado mucho durante este tiempo. Como te dije, estoy trabajando para mejorar, ya me siento mejor en estos últimos partidos tanto con la pelota como físicamente. Y a ayudar al equipo y dar lo mejor".

Importancia de recuperar la sonrisa: "Cuando uno se siente bien en la vida se ve reflejado en el campo, es un todo. Si bien somos jugadores profesionales es todo: la familia, he pasado mucho tiempo en casa haciendo otras cosas y todo influye pero me siento bien y preparado para competir por todo".

Pasar de pitos a aplausos: "Ojalá que sí, con trabajo y humildad. Y agradecer a la gente por la generosidad de todo este tiempo".