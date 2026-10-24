Joaquín Anduro 24 OCT 2026 - 15:44h.

Cerezo se centra en el Atlético-Dépor de este sábado

Simeone ignora el Clásico y responde a "La Coruña", Giménez, Marc Pubill y una serie de bajas

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El Atlético de Madrid se mide este sábado al Deportivo de A Coruña en un partido en el Metropolitano en el que los rojiblancos buscarán sumar una nueva victoria antes de estar pendientes al Clásico de este domingo entre Barcelona y Real Madrid. Los del Cholo Simeone pueden colocarse a dos puntos del liderato azulgrana o dejar atrás al conjunto madridista en la pelea por el liderato dejando una duda entre los aficionados colchoneros sobre qué prefieren a la que también ha contestado Enrique Cerezo.