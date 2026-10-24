Enrique Cerezo y el mejor resultado para el Atlético de Madrid en el Clásico: "Lo que prefiero es ganar al Coruña"
Cerezo se centra en el Atlético-Dépor de este sábado
Simeone ignora el Clásico y responde a "La Coruña", Giménez, Marc Pubill y una serie de bajas
El Atlético de Madrid se mide este sábado al Deportivo de A Coruña en un partido en el Metropolitano en el que los rojiblancos buscarán sumar una nueva victoria antes de estar pendientes al Clásico de este domingo entre Barcelona y Real Madrid. Los del Cholo Simeone pueden colocarse a dos puntos del liderato azulgrana o dejar atrás al conjunto madridista en la pelea por el liderato dejando una duda entre los aficionados colchoneros sobre qué prefieren a la que también ha contestado Enrique Cerezo.
El presidente del Atleti ha hablado para ElDesmarque, tal y como puedes ver el vídeo de la parte superior de la noticia, con su visión sobre el choque del Camp Nou. Ante qué prefiere, el dirigente rojiblanco ha sido claro ciñéndose a ese "partido a partido" de su entrenador: "Yo lo que prefiero es ganar hoy al Coruña y luego que pase lo que pase".