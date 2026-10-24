Joaquín Anduro 24 OCT 2026 - 13:59h.

Flick no quiere confiarse para el Clásico y elogia a Mourinho

El Barça confirma otra baja para el Clásico en una sesión de risas: Fermín López, Lamine Yamal y hasta Hansi Flick

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El FC Barcelona llega al Clásico de este domingo en LALIGA EA Sports como gran favorito pese a la última derrota en París pero Hansi Flick no quiere relajaciones por ello y avisa de que este tipo de partidos siempre son "diferentes". El técnico alemán ha evitado hablar sobre la polémica con los arbitrajes y las quejas madridistas y ha analizado qué le aporta un jugador como Rodri Hernández que pudo firmar precisamente por el equipo madridista el pasado verano.

Hansi Flick, en la previa del Clásico Barcelona-Real Madrid

Ambiente de favoritismo: "No, un Clásico siempre es diferente. Creo que es el mejor partido que puede ofrecer este deporte. Todo el mundo tiene los ojos puestos en este partido, millones de personas de diferentes culturas y diferentes generaciones conectadas por este partido. Es increíble, es mucho más. Se ganan solo tres puntos pero creo que es mucho más que eso. Es fantástico formar parte de esto y todos los que participan de mi equipo saben cómo queremos jugar y se trata de eso. Creo que estamos listos y tengo confianza en mi equipo y estoy convencido".

Qué tipo de Real Madrid espera: "Espero un equipo con mucha confianza porque al final hablamos de un gran club. El Real Madrid es un gran club con grandes jugadores y un gran entrenador y eso es lo que puedo decir. Es así como veo a este rival. Tienen jugadores fantásticos, de calidad, sobre todo en el último tercio del campo y esto es lo que espero. Espero que tengan confianza como han demostrado en estos partidos, lo bien que lo han hecho, así que tendremos que ocuparnos de ello, estar listos y es lo que necesitamos de cara a mañana".

Fermín, cansado de que el Real Madrid hable de los árbitros y cómo afecta al Clásico: "No, yo confío plenamente en los árbitros. Diría que es un arbitraje de calidad el que vemos y todos nosotros formamos parte de este maravilloso deporte. Es muy importante que protejamos a los nuestros y también a los que participan de este deporte, como son los árbitros. Es así como lo veo y no quiero participar de este tipo de cosas".

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Derrota en París como aprendizaje: "Por supuesto que sí. Hemos estado hablando con los jugadores sobre ello, analizamos el partido e hicimos cosas muy bien pero también hay otras situaciones del juego que debemos mejorar. Es importante crecer como equipo y mañana jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo así que será una excelente oportunidad para seguir creciendo, para seguir desafiándonos, para demostrar nuestro juego y para crecer como equipo".

Opinión sobre Mourinho dentro y fuera del campo: "Yo tengo el mayor respeto por él. Cuando uno gestiona equipos a este nivel durante tantos años y demuestra los éxitos, al fin y al cabo hablamos de calidad y lo ha demostrado en todos los clubes en los que ha estado. Desde cuando estuve en la selección de mi país, teníamos algunos jugadores con él y le visité y, lo que puedo decir, es que cada jugador de la selección que estuvo a sus órdenes habla maravillas y con gran respeto de él. Es lo que puedo decir, yo puedo decir lo mismo. Es un colega, un compañero de profesión con éxito y un gran compañero".

Peligro del Real Madrid a balón parado: "Sabemos cuáles son sus puntos fuerte. Sabemos que las jugadas ensayadas son uno de los mejores equipos que hay y tienen la calidad en el aspecto físico también: tienen jugadores muy poderosos y fuertes. Lo hemos estado hablando también hoy, hemos estado ensayando también. Así que tendremos que defender mucho mejor de lo que hicimos en París. Es lo que hemos estado comentando hoy y esperamos hacerlo mañana".

Qué le ha quitado el Barça al Madrid con Rodri: "Hay que centrarse en nuestro equipo, cuál es el impacto para el Barça y, hoy por hoy, cuando tenemos la oportunidad de firmar a un jugador como Rodri, todo el mundo en el club estaba plenamente convencido de que nos iba a ayudar mucho. Es una pieza que nos da más, que nos puede ofrecer más y lo hemos visto en los primeros partidos. Hemos visto el impacto en el equipo y en el club y estoy muy contento de que esté aquí. Junto con Pedri nos aportan muchísima calidad en el centro del campo y por eso está aquí y creo que todo el mundo está contento con esta situación".

Xavi Espart, con la titularidad garantizada: "¿De cara a mañana? Todos sabemos que es un profesional y hablamos de rendimiento. La verdad es que lo hizo muy bien en los últimos partidos tanto si juega por derecha como por izquierda, le da igual. Para mí, ya lo dije, es un jugador increíble pero también tiene margen de mejora. Le veo muchísimo potencial, hay que seguir trabajando con él. Al final, tiene que ver con su rendimiento y, hoy por hoy, su rendimiento es bueno pero tiene que seguir así, tiene que seguir demostrándolo y vamos a seguir ayudándole".

Plan especial contra Mbappé: "Lo más importante para nosotros es que nos posicionemos bien dentro del campo, tanto con balón como sin balón. Y sin balón necesitamos garantizar la distancia correcta entre los jugadores, mantener la defensa compacta, presión sobre el jugador con balón... eso es lo más importante y, sobre todo, cuando juegas con una línea de defensa adelantada. Si lo hacemos todo bien, creo que para esa última línea defensiva será mucho más fácil defender las jugadas y eso es lo que hay que hacer. Creo que Cubarsí y Gerard están jugando muy bien esta temporada, lo están haciendo bien. Lo que están haciendo es increíble: ambos hablan, juegan... están creciendo juntos y estoy muy contento".

Cansancio de Flick por el discurso del Real Madrid sobre los árbitros minimizando los éxitos del Barça: "Prefiero centrarme en preparar a mi equipo de cara al Clásico así que no me preocupan este tipo de cosas. Sé que tiene que ver con titulares y no quiero ningún titular, simplemente quiero centrarme en mi equipo y es así como yo lo hago".