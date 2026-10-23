Joan Laporta cierra una nueva palanca de 105 millones de euros para el Barça

Joaquín Anduro 23 OCT 2026 - 19:06h.

El Barça emite por segunda vez bonos para un total de 210 millones

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El FC Barcelona sigue dando pasos a la hora de dejar atrás completamente la crisis económica que le ha lastrado durante los últimos años en el mercado de fichajes a la espera de que finalicen al 100% las obras del Camp Nou con los servicios que eso conlleva. En esta ocasión se trata de otra 'palanca' de las habituales en los últimos años con la emisión de bonos por 105 millones de euros para completar los 210 previstos en las dos emisiones aprobadas por la Asamblea.

La nueva emisión tiene vencimiento en octubre de 2036 y ha sido suscrita íntegramente por inversores internacionales en menos de 24 horas, con un diferencial de 202 puntos básicos, idéntico al de la emisión de julio de 2026. Según la entidad azulgrana, las propuestas recibidas durante el proceso de comercialización han permitido anticipar la operación respecto al calendario previsto.

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Comunicado del Barça sobre la emisión de bonos

El FC Barcelona ha completado con éxito una nueva emisión de bonos (Media Notes) por un importe nominal de 105 millones de euros, con vencimiento en octubre de 2036. Esta operación completa los 210 millones de euros previstos en las dos emisiones autorizadas por la Asamblea General de Socios y Socias Compromisarios.

La emisión ha sido suscrita íntegramente por inversores internacionales en menos de 24 horas, con un diferencial de 202 puntos básicos, idéntico al de la emisión de julio de 2026. Las propuestas recibidas durante el proceso de comercialización han permitido anticipar la operación respecto al calendario previsto.

La rapidez de la colocación y el mantenimiento del diferencial ponen de manifiesto el respaldo del mercado al FC Barcelona y la confianza de los inversores en su capacidad para generar ingresos y desarrollar su proyecto a largo plazo.

Tras esta nueva emisión, el Club mantiene la calificación crediticia BBB, con perspectiva estable, otorgada por Morningstar DBRS.