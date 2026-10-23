Pablo Sánchez 23 OCT 2026 - 00:44h.

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El fin de semana está a la vuelta de la esquina y El Clásico cada vez más cerca. Apenas faltan tres días para que el balón eche a rodar en el Camp Nou y Barcelona y Real Madrid peleen por algo más que tres puntos. A tenor de los últimos resultados, el conjunto blaugrana parece llegar en mejor momento, aunque han surgido ciertas dudas tras la derrota a manos del PSG en la Champions.

Josep Pedrerol, en El Chiringuito, hizo balance de cómo llegan ambos equipos. Del Barça destaca el gran fútbol que practica, pero desliza que le falta un paso al frente para terminar de llegar al máximo nivel. Sobre el Madrid, centra los cambios en Mourinho y elogia a Diomande tras sus últimas actuaciones.

Las palabras de Josep Pedrerol en El Chiringuito

"Estará calentito. Florentino no va a ir al Camp Nou, la reacción es la que es. El partido va a ser calentito pero apetece verlo. El partido más apasionante de la temporada, con un Barca que juega muy bien al fútbol pero ha recibido un toque de atención. Juega bien pero lleva 12 años sin ganar la Champions. Tiene pinta de estar ahí, casi al máximo nivel. Luego el Madrid con Mourinho, que va colocando las piezas y señalando a aquellos que no están bien. Conciliador con el vestuario, los cuida, defiende, los blinda y luego decide en función de lo que están haciendo. Hay jugadores como Diomande que se han ganado el derecho a ser titulares. Un jugador diferente, que divierte a la afición. El Madrid lo necesitaba.

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