Juan Pérez 22 OCT 2026 - 09:07h.

El presentador de Horizonte propone una jugosa colaboración futbolera

Los diez futbolistas mejor pagados del mundo con un único español y cuatro en LALIGA EA Sports

Compartir







La victoria balsámica del Real Madrid ante el Leipzig es un rayo de esperanza no solo para Mourinho, sino también un plus de emoción para llegar con ilusión y esperanza al Clásico de este fin de semana. En esa corriente hacia discutir y analizar cómo llega el equipo tras un gran partido de Champions League, la conexión entre Iker Jiménez y Josep Pedrerol supone un gancho para atender a la verdadera seguidora del conjunto blanco: Carmen Porter.

La bocanada de aire fresco que toma el Real Madrid en la tercera jornada de la Champions League parte de Yan Diomande y Arda Guler, y llega a Horizonte sin tener siquiera detalles de cómo han finalizado los partidos. La toma de contacto entre Iker Jiménez con Pedrerol para darle paso a El Chiringuito siempre deja algún guiño especial ante partidos importantes, y en este caso los dos plantearon una colaboración conjunta.

Las palabras de Pedrerol son sintomáticas cuando Iker le pregunta por el Real Madrid, y la respuesta es sintomática: "Dile a Carmen, que es madridista de verdad, que hoy bien. Para el partido del domingo frente al Barça tranquilidad no. Pensábamos que el Barça iba a humillar. No. Por cierto, Diomande es muy bueno. Hay un golazo increíble, y luego está el contrasto: la cara de Vinícius".

Es una forma de presentar todo el contenido pendiente y a la vez de darle un simpático tirón de orejas a Iker Jiménez que forma parte de ese juego entre presentadores. El propio Pedrerol explicaba además que ese "runrun" del que habla Iker puede tener relación con que "el Santiago Bernabéu quiere que juegue Diomande, que de un golpe en la mesa y diga que el titular es él".

La breve charla finalizó de la mejor manera, con una propuesta encima de la mesa para hacer un crossover entre Horizonte y El Chiringuito. Iker suelta que "un día tenemos que contar las historias de las rivalidades entre las estrellas, y tenemos un dossier aquí juntos en Horizonte", y al quedarse solo celebra que Pedrerol esté en la casa: "una alegría que esté en esta cadena". Un plus que habla del buen ambiente entre ambos.

Recuerda que puedes ver El Chiringuito a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta siempre que lo desees en Mediaset Infinity.