Los diez futbolistas mejor pagados del mundo con un único español y cuatro en LALIGA EA Sports

Ángel Cotán 22 OCT 2026 - 06:50h.

A los salarios en sus clubes se suma lo que ganan fuera del campo

El Big Data predice el final de LALIGA EA Sports tras la jornada 9

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El fútbol es una auténtica máquina de generar dinero. Los asistentes a los eventos, las grandes marcas y la rueda infinita de partidos generan millones de euros que, en un alto porcentaje, caen en las arcas de los jugadores. En España, LALIGA trata de competir en el mercado con la Premier League, aunque sorprendentemente, solo un futbolista del campeonato inglés se cuela en la lista de los diez mejores pagados.

Un único español y hasta cuatro futbolistas de nuestra competición doméstica se cuelan en una lista Forbes que fue detallada en El Partidazo de COPE.

Los diez futbolistas mejor pagados en el mundo

Entre los últimos futbolistas de esta millonaria lista figura Jude Bellingham, actualmente el octavo mejor pagado del mundo: "Hay cuatro futbolistas de LALIGA EA Sports, solo dos de Arabia, uno de la Premier League y un español. Vamos con el último, Mohamed Salah el décimo con cuarenta millones, veinte millones de su contrato en Turquía y otros veinte fuera del campo. Harry Kane el noveno con 42 millones, 29 le paga el Bayern de Múnich y fuera del campo otros 13. Octavo es Jude Bellingham con 45 millones de euros, 29 del Real Madrid y 16 fuera del campo. Séptimo, este sorprende un poquito, Sadio Mané con 54 millones, pero claro, son 50 que trinca de Al Nassr".

La lista continúa y se eleva por la zona media donde aparece el único español: "Número seis, atención a sus 19 años, Lamine Yamal: 55 millones de ingresos estimados, Forbes dice 35 de contrato con el Barça y otros 20 de patrocinio. Puesto número cinco, Vinicius Júnior, 76 kilos, 48 dice Forbes que le ha firmado el Real Madrid por año en esta renovación y fuera del campo le calculan 28 millones de euros. El número cuatro, el único de la Premier League, evidentemente Erling Haaland con 85 millones".

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Y en el podio, un futbolista de LALIGA y las dos grandes leyendas: "En el puesto número tres, Kylian Mbappé. Una cifra redonda, son 100 millones, 70 de contrato con el Real Madrid y fuera del campo 30 millones. Las dos mayores máquinas de hacer dinero, en el puesto número dos Leo Messi con 145 millones de euros. Y el número uno, Cristiano Ronaldo, con más del doble que Messi... 250 millones de contrato deportivo en Arabia más otros 50 que le llegan".