Los millones que ingresa el Betis por ganar al Feyenoord y el bombazo que dará si clasifica en Champions

Álvaro Borrego 21 OCT 2026 - 22:57h.

Los verdiblancos atisban récord de ingresos y suman más de 6 millones por resultados

La intrahistoria del tifo del Betis - Feyenoord de Champions: por qué se inspiró en un videojuego

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Este Real Betis Balompié sigue haciendo historia, habiendo superado incluso (y con tres partidos menos) la puntuación lograda en 2005 de la mano de Serra Ferrer. La apuesta de Manuel Pellegrini sigue estando inmaculada y los verdiblancos pueden presumir de ser uno de los pocos clubes que todavía mantienen el pleno en la Champions League. Una victoria que puede suponer un punto de inflexión en los presupuestos del club, habida cuenta que la plantilla ha superado las expectativas esbozadas antes del inicio de la competición. Y es que este nuevo triunfo contra el Feyenoord permitirá al club generar 2.100.000 euros más, lo que le hace haber ingresado más de 6.300.000 euros en solo tres partidos.

A partir de ahí el Real Betis sueña en grande y piensa en más allá, dado que, por ejemplo, pasar entre los ocho primeros generaría casi 20 millones adicionales.

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Conviene recordar que a todos estos incentivos que a continuación se describen habría que sumarle los ingresos por ticketing y el value pillar, que sustituyó a lo antiguamente conocido como market pool. Esta nueva cuota de reparto aseguró al Real Betis ingresos cercanos a los 20 millones, que sumados a los 18.5 de bonificación por jugar la liguilla hacían que solo por participar el club ingresase más entre 35 y 40 millones de cuota fija. A ello, habría que sumarle esos beneficios por ticketing, la parte proporcional de los abonos y los premios por resultados, que son los que de verdad están engordando las cuentas de la entidad.

El Betis, camino de los 50 millones de ingresos en Champions

Dinero asegurado por jugar la liguilla

En la Champions League se pagan 18.6 millones, en la Europa League 4.31 millones y en la Conference 3.17.

Premios por resultados

Champions: 2.1 millones por triunfo y 700.000 euros por empate. En la Europa League se percibía 450.000 euros por victoria y 150.000 euros por empate.

Bonificación por clasificación

Champions: 10 millones para el primero de la liguilla y 700.000 euros para el último, mientras que en la Europa League obtenía 2.7 millones el primero y 75.000 para el último. Además, quedar entre el primero y el octavo genera dos millones adicionales, mientras que hacerlo entre el octavo y el vigésimo cuarto brinda un millón más (más otro más por jugar el playoff).

Ingresos por eliminatoria

Champions League. Los octavos de final, 11 millones; los cuartos, 12.5 millones; las semifinales, 15 millones; y por llegar a la gran final 18.5 millones de euros. El campeón del torneo ingresará 25 millones.

¿Qué es el Value Pillar?

Esta rama de ingresos representa aproximadamente el 35% del total de los 2.437 millones de euros que reparte la UEFA, y se calcula combinando dos grandes factores:

1. La parte de mercado audiovisual (antiguo Market Pool): El valor de los derechos de televisión del país del club participante. Las ligas con mercados televisivos más grandes (como España, Inglaterra o Alemania) otorgan mayor beneficio a sus equipos, por lo que nuestro país es uno de los más beneficiados en ese sentido.

2. El rendimiento acumulado del club en competiciones europeas durante los últimos 5 y 10 años.