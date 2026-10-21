Basilio García Sevilla, 21 OCT 2026 - 22:48h.

El brasileño fue sustituido por Riquelme en el 63' y no se lo tomó nada bien

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El Antony del inicio de la temporada 2026/27 está buscándose a sí mismo, y tenía señalado en color rojo el partido de este miércoles del Real Betis Balompié en su agenda. Sin embargo, las cosas una vez más no le salieron como esperaba y su inicio de campaña está siendo algo gris mientras que el del equipo es multicolor.

Con los focos de la UEFA Champions League y ante un antiguo enemigo íntimo como el Feyenoord -uno de los rivales más encarnizados del Ajax de Amsterdam-, el brasileño estaba deseando brindar a la afición uno de los partidos que recuerda y le demanda. Pero tampoco pudo ser. Ni siquiera pudo redimirse ante unos aficionados neerlandeses que vandalizaron su foto en el Aeropuerto de San Pablo a su llegada a la ciudad.

No jugó el sábado ante el FC Barcelona, pero ni siquiera tras haber rotado pudo acabar el partido y en el minuto 63, justo después de que Isco adelantara a los verdiblancos desde el punto de penalti, Manuel Pellegrini decidió sustituirle.

El enfado de Antony

Antony no se lo tomó nada bien, aunque no se conoce si por un motivo físico, por la decepción por no haber podido mostrar una vez más una versión aceptable, o bien porque no le gustó que Pellegrini le retirara del césped para dar entrada a Rodrigo Riquelme. Así, la realización televisiva mostró una imagen del jugador enfilando el túnel de vestuarios con gestos de contrariedad, después de haber aceptado a regañadientes la mano que le ofreció el entrenador. Llegó incluso a tirar la sudadera que le había entregado un miembro del staff al retirarse por el túnel.

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15 minutos más tarde, Antony regresó al banquillo local del Estadio de La Cartuja para presenciar el tramo final del partido, ya sin las medias, en chanclas y con la sudadera que había tirado en el túnel de vestuarios. De momento, el de Sao Paulo no ha marcado ningún gol, aunque sí ha ofrecido una asistencia, precisamente en el anterior partido de Champions League ante el Oporto. Además, no están siendo días fáciles para él tras sufrir un robo en su casa la pasada semana. Al término del partido, eso sí, estuvo con el resto de sus compañeros celebrando la tercera victoria verdiblanca en esta fase liga de la Champions.