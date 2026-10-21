Pepe Jiménez Sevilla, 21 OCT 2026 - 10:33h.

Por el momento, sin grandes incidentes en la ciudad

Ultras del Feyenoord vandalizan una imagen de Antony y prometen una "invasión a Sevilla"

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El Feyenoord no estará solo en La Cartuja. El conjunto holandés se enfrenta este miércoles al Betis en busca de su segunda victoria en la Champions League y lo hará con miles de aficionados apoyándole. Desde este pasado martes noche se hacen notar en la ciudad.

Sin grandes incidentes ni, en principio, disputa alguna con otros grupos ultras, los aficionados del Feyenoord aprovecharon la buena temperatura en la ciudad para disfrutar de sus calles desde muchas horas antes del encuentro.

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Por el momento, los holandeses únicamente han causado mucho ruido y molestias a los vecinos de la zona centro de la ciudad, algo que para algunos se ha convertido en rutina cada vez que hay un desplazamiento de este tipo.

La 'amenaza' de los seguidores del Feyenoord

Vuelve a la capital hispalense una de las hinchadas más ruidosas de Europa, orgullosos del apodado como "club del pueblo" en Países Bajos, aunque su fracción más radical haya protagonizado algunos de los disturbios más recordados de las competiciones europeas. Sin ir más lejos, el conjunto neerlandés llegó a ser expulsado de la UEFA a principios de siglo por los graves incidentes protagonizados por sus ultras en un partido contra el Nancy, lo que terminó con la eliminación y el pase directo del Tottenham a los octavos de final. Una afición que empieza a dejar su impronta en las calles de la ciudad, donde el color rojiblanco irá aumentando de manera progresiva.

Sin ir más lejos, en las redes sociales se ha podido ver algún vídeo en el que los hinchas del Feyenoord han 'vandalizado' uno de los stands del Real Betis en el Aeropuerto de San Pablo. Los aficionados neerlandeses han tapado la cara y el rostro de Antony Matheus dos Santos en una de las pancartas publicitarias del conjunto verdiblanco, aunque esto tenga más que ver con su pasado que con el Real Betis. El extremo brasileño metió 24 goles y brindó 22 asistencias en el Ajax de Ámsterdam, eterno rival de los de Róterdam junto al Sparta.