Álvaro Borrego 20 OCT 2026 - 20:59h.

Entre sus filas jugó Johan Cruyff, pese a ser el ídolo del eterno rival, y fueron el primer club de Países Bajos en ganar la Champions

Dos bajas por lesión, una novedad y dos descartes en la convocatoria del Betis contra el Feyenoord

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El Feyenoord será el próximo rival del Real Betis en la Liga de Campeones. Uno de los clubes más laureados de Países Bajos, actual líder de su liga, y sobre todo uno de los equipos con más solera de Europa. En sus vitrinas se halla el privilegio de poseer una Champions League, dos UEFAS Europa Leagues e incluso una Copa Intercontinental, además de tres Intertotos y más de 30 títulos nacionales. Una entidad que a sus espaldas atesora una de las aficiones más fieles del país pero sobre todo una de las más peligrosas del continente, culpables incluso en alguna ocasión de haber provocado la eliminación de su club en competición europea. Entre sus filas jugó el mismísimo Johan Cruyff, que traicionó al Ajax para enrolarse en las filas de su eterno rival. Esta y muchas más curiosidades las repasamos en ElDesmarque.

-El Feyenoord nació en un pub.

El Feyenoord de Róterdam es un club con una rica historia, que comenzó el 19 de julio de 1908. Ese día cuatro jóvenes entusiastas fundaron un club de fútbol llamado "Wilhelmina" en el Pub "De Vereeniging". Aunque el nombre y la camiseta del equipo cambió varias veces durante sus primeros años, no fue hasta 1912 cuando adoptó su denominación definitiva: Rotterdamsche Voetbal Vereeniging Feijenoord.

-El equipo del pueblo.

Es conocido como el equipo del pueblo. A diferencia de otros equipos neerlandeses nacidos en entornos más elitistas o aristócratas, el Feyenoord creció entre la clase obrera del importante puerto de Róterdam, lo que forjó una identidad muy fiel y combativa entre sus seguidores. Este club de orígenes obreros se hizo un hueco entre los llamados «clubes de caballeros» que dominaban el deporte en aquella época y en 1924, dieciséis años después de su fundación, el Feyenoord conquistó el título nacional por primera vez en su historia, desafiando a los otros grandes y poderosos del país. Tiene otros apodos como "el más popular" o "los orgullosos del sur".

-Nunca ha bajado a Segunda División.

Es uno de los pocos equipos de los Países Bajos que ha jugado todas las temporadas en la máxima categoría del fútbol neerlandés (Eredivise) sin haber perdido nunca la categoría.

-Ganó una Champions.

En 1970 se convirtió en el primer equipo neerlandés en ganar la Copa de Europa. La ganó en San Siro ganando por la mínima al Celtic de Glasgow, otro de los grandes de aquella época. Unos meses después ganó también la Copa Intercontinental, y más adelante sumó dos Copas de la UEFA (1974 y 2002), siendo el único club del país en poseer estos tres trofeos en su vitrina.

-Campeón del mundo.

Después de alzarse con esa Copa de Europa, el Feyenoord representó a Europa en la final de la Copa Intercontinental, donde venció por marcador de 3-2 global a Estudiantes de la Plata de Argentina.

-Eliminado de una UEFA por la violencia de sus seguidores.

El Comité de Apelación de la UEFA decidió excluir al Feyenoord por los graves incidentes que provocaron lo seguidores del equipo neerlandés en noviembre de 2006 en un partido contra el Nancy, disputado en Francia. Debía medirse en la próxima ronda al Tottenham y el organismo europeo le dio la clasificación directa a los octavos de final al conjunto británico.

-De Kuip (La bañera).

Es famoso por su arquitectura en forma de cuenco y por generar una atmósfera única en el panorama europeo. Sus aficionados están tan cerca del terreno de juego que cuesta creer que solo tenga 51.177 asientos. Desde su inauguración en 1937, el estadio ha albergado numerosos partidos de renombre continental, incluyendo hasta diez finales de carácter internacional. Allí se jugó la final de la Eurocopa del año 2000 y allí también levantó España la Nations League de 2023, pero sin lugar a dudas la más especial para ellos es la UEFA que ganó el Feyenoord como anfitrión en 2002.

-La Legión (Het Legioen).

Su afición es una de las más populares de Países Bajos pero también una de las más peligrosas de Europa. Los SFC Hooligans, la fracción más peligrosa de los ultras del Feyenoord, son conocidos por los incidentes o disturbios protagonizados durante las últimas décadas, caracterizándose por bailar al ritmo del gabber, un subgénero de hardcore techno nacido en Róterdam en los años 90.

-El pasado más desconocido de Johan Cruyff.

A pesar de ser el máximo ídolo histórico del Ajax (su eterno rival), el propio Johan Cruyff jugó la última temporada de su carrera como futbolista en el Feyenoord. Y como no podía ser de otra forma, durante esa 83/84 ganaron el doblete de Liga y Copa de los Países Bajos.

-El Feyenoord no le ha ganado aún al Betis.

Curiosamente esta será la segunda vez que los dos clubes se enfrentan en este año natural. A principios de 2026 el Real Betis cerró su magnífica fase de grupos ganándole 2-1 en La Cartuja con goles de Antony y Ez Abde. Manuel Pellegrini y Robin van Persie eran los inquilinos de los banquillos, que en el equipo neerlandés ahora ocupa Giovanni van Bronckhorst.