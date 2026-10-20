Álvaro Borrego 20 OCT 2026 - 13:28h.

El centrocampista habló en boca del vestuario y señaló que "todos quieren" que el club siga con esta estabilidad con Pellegrini a los mandos

La diferencia de trato del árbitro entre Betis y Barça: "Al '6' y a Lamine"

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Pablo Fornals reconoce estar viviendo "un sueño" con el Real Betis. El centrocampista experimenta a sus 30 años su primera aventura en la Champions League, algo por lo que está eternamente agradecido tanto al club como a Manuel Pellegrini. El español fue el encargado de atender a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo contra el Feyenoord y habló de su momento personal, además de la competitividad de la plantilla. Tampoco dudó a la hora de mojarse sobre el futuro del entrenador. Todos lo tienen claro y quieren la continuidad del chileno a los mandos del vestuario. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Una oportunidad para desquitarse de la derrota con el Barça: "Estando mentalmente bien o mal el fútbol no para. Tenemos la suerte de jugar cada tres días y mañana tenemos otra oportunidad de hacer un buen papel con nuestra gente. Son cuatro partidos en casa, dos victorias y una derrota pero dejando buen sabor de boca hasta lo ocurrido. Tenemos ganas de volver a hacer un partido bueno".

Cómo de especial es jugar la Champions: "Es muy especial. Todos de pequeño soñábamos con jugar los mejores partidos. Yo he tenido la suerte de juga por primera vez con 30 años y lo estoy disfrutando muchísimo. El otro día la afición se volcó, son momentos que uno cuando es pequeño y empieza a darle patadas al balón sueña con vivir. Estoy muy contento de vivirlo y más con el Betis, que me dio la oportunidad de reengancharme a LaLiga española. Estoy encantado de vivir esto y de hacerlo con el Betis, en el momento que estamos como club".

La competitividad de la plantilla: "Entiendo que como club o como entrenador se intentan buscar las mejores piezas posibles. Este año nos hemos juntado varios jugadores en el centro del campo, con la vuelta también de Isco. Son muchos nombres en esas posiciones y eso lo que hace es que todos estemos o intentemos estar al mejor nivel y que luego sea el míster quien decida. Somos muchísimos mediocentros, por lo menos en nuestra posición. Todos los días intentamos dar lo mejor para que luego él no tenga miedo o no le cueste confiar en nosotros".

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La polémica del Betis - Barcelona: "Yo en su momento hablé con el árbitro. Habéis visto que intenté hablar con él y darle las explicaciones que veía conveniente, pero es él quien decide, hay una persona que le avisa desde el VAR y para bien o para mal de nada sirve que a día de hoy sigamos hablando de algo que ha pasado y no podemos cambiar. Debemos centrarnos en el partido de mañana".

Pedri solicitó al árbitro revisar el gol de Lo Celso: "Entiendo que cuando hay una jugada polémica todos vamos a protestar o a pedirle al árbitro lo que creemos conveniente para nosotros. Igual que nosotros le pedimos en el tercer gol si era juego peligroso o no. Todos pedimos al árbitro lo que creemos que nos favorece o consideramos en ese momento. Eso siempre se intenta".

Fornals quiere la renovación de Pellegrini: "Para mí Manuel es una figura muy importante. Me hizo cumplir el sueño de jugar en la Premier League. Cuando ese sueño comenzó a diluirse no puso objeciones a que yo viniese al Betis y que vivamos esta etapa tan bonita. Hablo por el Betis y la afición. Todos queremos que el club siga con esta estabilidad, que siga consiguiendo año a año cosas que hacía mucho tiempo que no se conseguían. Todos estaréis de acuerdo conmigo en que estamos encantados con que Manuel esté aquí".

Cerca de su mejor versión: "Creo que el año pasado estaba en mi mejor momento. Ahora no lo estoy pero estoy seguro de que lo volveré a estar".