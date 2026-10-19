Álvaro Borrego 19 OCT 2026 - 20:00h.

El argentino le hizo ver que el Barcelona tomó la posesión y la jugada era válida, pero el colegiado disentía en su opinión

El Betis se expone a una posible sanción de la UEFA en Champions League

Compartir







La polémica del Real Betis - FC Barcelona aún sigue dando que hablar. La actuación perpetrada por De Burgos Bengoetxea, con la connivencia de Carlos del Cerro Grande desde el VAR, perjudicó los intereses del conjunto dirigido por Manuel Pellegrini, al que se le imposibilitó competir en igualdad de condiciones. Ese gol anulado a Lo Celso al filo del descanso y la expulsión de Facundo Bernal terminaron de dinamitar cualquier atisbo de opción de los verdiblancos, que terminaron sufriendo la primera derrota del curso en La Cartuja.

En la jugada, Lo Celso anota un tanto de volea por la escuadra en una jugada en la que, previamente, el Cucho Hernández toca la pelota con la mano con la gran duda de saber si estas dos acciones iban incluidas en el mismo ataque local o, si por el contrario, el despeje de un futbolista del Barça ya cambiaba la jugada.

PUEDE INTERESARTE La planificación del Betis entra en escena

"Te recomiendo una revisión por una potencial mano", arranca Del Cerro Grande desde la sala VOR, que ya indica que la mano y el gol estaban incluidos dentro de la misma secuencia: "Observamos que el delantero del Betis, número 9, hace un movimiento adicional para controlar el balón. Y, para nosotros, está en la misma fase de ataque".

Ya con De Burgos Bengoetxea ante el monitor, confirma primero que la mano del Cucho "es punible" y, después, se muestra en la misma opinión que la sala VOR sobre la fase de ataque: "Para mí se ve la misma fase de ataque porque el Barcelona nunca tiene el control, la posesión de balón", antes de anular el gol de Lo Celso que hubiese significado el empate 2-2 en el marcador.

La explicación del árbitro a Lo Celso

Este lunes los compañeros de Movistar han publicado la secuencia en la que el propio De Burgos Bengoetxea le explica a Lo Celso por qué invalidó la acción. El argentino vio repetida la jugada en el descanso y le pidió explicaciones al colegiado, pero el juez principal no compartió la misma visión.

Lo Celso: "¿Sabes por qué me vas a dar la razón? Porque el Barcelona en un momento agarra la posesión del balón".

De Burgos Bengoetxea: "No tiene posesión, tienes un despeje. Posesión es control de balón".

LC: "Pero si el lateral derecho se la da a Rodri y Rodri tira..."

DBB: "No, no, que no, que no. No tiene control de balón. No lo juega deliberado, son rechaces, son rebotes".

LC: "Pero si Rodri puede controlar, dan el pase y la tira para arriba, hay una disputa de cabeza, hay tres jugadas que lo invalidan. Míralo después otra vez. El lateral derecho, Koundé, se la da a Rodri y Rodri tira un balonazo para arriba".

DBB: "Que no, Gio. Para mí no. No puede controlar. Que no, para mí no, Gio".