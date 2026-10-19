Basilio García Sevilla, 19 OCT 2026 - 13:53h.

Sufre una lesión muscular en el sóleo

El Cucho Hernández no tiene dudas: "Así es el Real Betis de Pellegrini"

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El Real Betis Balompié ha dado a conocer este lunes el parte médico de Cucho Hernández. El delanrero centro colombiano se lesionó el pasado sábado en el partido ante el FC Barcelona, en el que fue objeto de una de las grandes polémicas de una jornada que ha tenido mucha tela que cortar, por una mano que utilizaron Del Cerro Grande y De Burgos Bengoetxea para anular un golazo de Lo Celso.

El cafetero aguantó 64 minutos sobre el césped, retirándose ya con molestias. El domingo ya se sabía que había lesión, este lunes no ha entrenado, se ha sometido a pruebas y se ha determinado que sufre una lesión muscular en el sóleo. El tiempo de baja no ha sido determinado, pero para una lesión de estas características todo hace indicar que no podrá jugar al menos hasta después del próximo parón de selecciones del mes de noviembre, perdiéndose los partidos ante el Feyenoord, el Celta, el Navalcarnero, el Málaga, el Dortmund y el Elche. Se queda fuera, pues, en un tramo decisivo de la fase liga de la UEFA Champions League.

Así, a Manuel Pellegrini, que tiene predilección por el Cucho, no le queda otra que confiar en Troy Parrott para jugar como nueve fijo en la mayoría de los partidos que tiene por delante. Podría valorar otras opciones, como el delantero del filial Rodrigo Marina, o colocar como falso nueve a hombres como Aitor Ruibal, que está a punto de completar su recuperación, o Nelson Deossa, que ya actuó en esa zona durante la pretemporada, rindiendo a buen nivel.

El parte médico del Betis

El jugador del Real Betis Balompié, Cucho Hernández, sufrió una lesión muscular en el transcurso del encuentro del sábado frente al FC Barcelona.

Las pruebas a las que se ha sometido esta mañana confirman que sufre un daño en la zona del sóleo proximal izquierdo.

Su reincorporación al grupo dependerá de su evolución.