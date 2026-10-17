El uno por uno del Betis y las notas contra el FC Barcelona en La Cartuja

Álvaro Borrego 17 OCT 2026 - 20:32h.

De Burgos Bengoetxea terminó con cualquier atisbo de opción del Betis y el FC Barcelona vuelve a casa con una nueva goleada

La polémica expulsión de Facundo Bernal por golpear a Lamine Yamal en el Betis - Barcelona

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El FC Barcelona goleó al Real Betis (2-5) en un partido marcado por las polémicas decisiones de Ricardo de Burgos Bengoetxea, especialmente criticado por el gol anulado a Lo Celso al filo del descanso y la expulsión de Facundo Bernal tras ese encontronazo con Lamine Yamal. Los de Manuel Pellegrini compitieron de tú a tú al equipo más en forma de Europa y por momentos mereció incluso algo más, pero en este escenario, con todo en contra, era imposible.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el FC Barcelona.

Álvaro Valles (4): Hizo tres paradas de muchísimo mérito, pero cometió varias imprecisiones impropias en él. Pudo hacer algo más en al menos tres de los cinco goles encajados.

Bellerín (3): Deficiente. No ganó un solo duelo en el suelo. Solo recuperó un balón. Tampoco ganó una sola entrada.

Llorente (4): Empezó muy enchufado, salvando una bajo palos a Adeyemi y saliendo indemne de los envites, pero terminó absolutamente desbordado con el aluvión ofensivo del rival.

Valentín Gómez (6): El mejor de la línea defensiva, y no solo por el gol. Ocho contribuciones defensivas. 100% de entradas ganadas. 5 despejes. 100% de duelos aéreos ganados.

Fran García (4): No era una tarde fácil para él. Enfrente tenía el mejor futbolista del mundo y el resultado era de espejar. Salió derrotado en ocho de los once duelos que libró. Lo mucho que suma en ataque lo sigue sufriendo en tareas defensivas.

Facundo Bernal (4): Darle medio segundo a Lamine Yamal es sinónimo de autodestrucción y el uruguayo lo aprendió a los diez minutos. Demasiado benevolente en el cuerpo a cuerpo. Y luego, sea injusto o no, cometió la torpeza de 'tocar' al futbolista más protegido de LALIGA. Pagó la novatada.

Dani Ceballos (5): Tan voluntarioso en labores defensivas como irrelevante en fase de ataque. Solo diez pases en la primera mitad. Demasiado irrelevante para un futbolista que debe empezar a asumir muchos más riesgos y sobre todo una mayor responsabilidad, por más que su capacidad de sacrificio sea innegable. Fue sustituido al descanso.

Lo Celso (8): No era titular desde la temporada pasada y 'regresó' por la puerta grande. Siendo protagonista. Sintiéndose importante. Sin arrugarse. Por cuestión de la fortuna no fue sobresaliente. Le anularon un golazo y el Cucho Hernández erró en el mano a palo una asistencia medida. Sí que acertó Ez Abde gracias a otro pase quirúrgico del argentino. Salió ovacionado por el beticismo, que no es poco.

Fornals (7): Fue por momentos el sostén de la creación del equipo. El único -junto a Lo Celso- capaz de tomar riesgos y romper líneas a través del pase.

Ez Abde (8): Es el futbolista más diferencial de este Betis y por momentos se merendó a futbolistas de la talla de Rodri Hernández. Le bastan un par de fogonazos para ser decisivo. Ya lleva cuatro goles en cinco partidos.

Cucho Hernández (4): Entiende muy bien el juego, pero otra vez le salió cruz a la hora de la verdad. Falló un mano a mano clarísimo contra Joan García que podría haber cambiado el sino del partido.

Suplentes

Nelson Deossa (5): Su entrada le dio músculo y algo más de fuerza al centro del campo. Se le sigue viendo con confianza en los duelos y sobre todo a la hora de entrar en contacto con la pelota. La idea de Pellegrini era buena... pero la expulsión de Facundo Bernal lo cambió todo.

Riquelme (4): No dio una a derechas.

Troy Parrott (4): Casualidades o no, su irrupción en el campo casi siempre coincide con un escenario en contra... y así es más difícil marcar diferencias.

Ángel Ortiz (5): Le dio dinamismo y coraje a la banda derecha.

Álvaro Fidalgo (): S.C