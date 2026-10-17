Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Real Betis

Resultados en directo de ElDesmarque, patrocinados por Interwetten
Resultados en directo de ElDesmarque, patrocinados por Interwetten

Competicion:

El uno por uno del Betis y las notas contra el FC Barcelona en La Cartuja

El once del Betis ante el Barça
El once del Betis ante el Barça. Kiko Hurtado
Compartir

El FC Barcelona goleó al Real Betis (2-5) en un partido marcado por las polémicas decisiones de Ricardo de Burgos Bengoetxea, especialmente criticado por el gol anulado a Lo Celso al filo del descanso y la expulsión de Facundo Bernal tras ese encontronazo con Lamine Yamal. Los de Manuel Pellegrini compitieron de tú a tú al equipo más en forma de Europa y por momentos mereció incluso algo más, pero en este escenario, con todo en contra, era imposible.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el FC Barcelona.

Álvaro Valles (4): Hizo tres paradas de muchísimo mérito, pero cometió varias imprecisiones impropias en él. Pudo hacer algo más en al menos tres de los cinco goles encajados.

PUEDE INTERESARTE

Bellerín (3): Deficiente. No ganó un solo duelo en el suelo. Solo recuperó un balón. Tampoco ganó una sola entrada.

Llorente (4): Empezó muy enchufado, salvando una bajo palos a Adeyemi y saliendo indemne de los envites, pero terminó absolutamente desbordado con el aluvión ofensivo del rival.

Valentín Gómez (6): El mejor de la línea defensiva, y no solo por el gol. Ocho contribuciones defensivas. 100% de entradas ganadas. 5 despejes. 100% de duelos aéreos ganados.

PUEDE INTERESARTE

Fran García (4): No era una tarde fácil para él. Enfrente tenía el mejor futbolista del mundo y el resultado era de espejar. Salió derrotado en ocho de los once duelos que libró. Lo mucho que suma en ataque lo sigue sufriendo en tareas defensivas.

Facundo Bernal (4): Darle medio segundo a Lamine Yamal es sinónimo de autodestrucción y el uruguayo lo aprendió a los diez minutos. Demasiado benevolente en el cuerpo a cuerpo. Y luego, sea injusto o no, cometió la torpeza de 'tocar' al futbolista más protegido de LALIGA. Pagó la novatada.

Dani Ceballos (5): Tan voluntarioso en labores defensivas como irrelevante en fase de ataque. Solo diez pases en la primera mitad. Demasiado irrelevante para un futbolista que debe empezar a asumir muchos más riesgos y sobre todo una mayor responsabilidad, por más que su capacidad de sacrificio sea innegable. Fue sustituido al descanso.

Lo Celso (8): No era titular desde la temporada pasada y 'regresó' por la puerta grande. Siendo protagonista. Sintiéndose importante. Sin arrugarse. Por cuestión de la fortuna no fue sobresaliente. Le anularon un golazo y el Cucho Hernández erró en el mano a palo una asistencia medida. Sí que acertó Ez Abde gracias a otro pase quirúrgico del argentino. Salió ovacionado por el beticismo, que no es poco.

Fornals (7): Fue por momentos el sostén de la creación del equipo. El único -junto a Lo Celso- capaz de tomar riesgos y romper líneas a través del pase.

Ez Abde (8): Es el futbolista más diferencial de este Betis y por momentos se merendó a futbolistas de la talla de Rodri Hernández. Le bastan un par de fogonazos para ser decisivo. Ya lleva cuatro goles en cinco partidos.

Cucho Hernández (4): Entiende muy bien el juego, pero otra vez le salió cruz a la hora de la verdad. Falló un mano a mano clarísimo contra Joan García que podría haber cambiado el sino del partido.

Suplentes

Nelson Deossa (5): Su entrada le dio músculo y algo más de fuerza al centro del campo. Se le sigue viendo con confianza en los duelos y sobre todo a la hora de entrar en contacto con la pelota. La idea de Pellegrini era buena... pero la expulsión de Facundo Bernal lo cambió todo.

Riquelme (4): No dio una a derechas.

Troy Parrott (4): Casualidades o no, su irrupción en el campo casi siempre coincide con un escenario en contra... y así es más difícil marcar diferencias.

Ángel Ortiz (5): Le dio dinamismo y coraje a la banda derecha.

Álvaro Fidalgo (): S.C

Temas