Pepe Jiménez Sevilla, 17 OCT 2026 - 17:57h.

"El Barça podría ser el Arsenal de Wenger, Los Invencibles", dice

La confesión más íntima de Fornals: "No ha sido un verano fácil personalmente"

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Pablo Fornals no quiere dejar de soñar. El centrocampista del Betis ha atendido a los micrófonos de DAZN en la previa del encuentro de este sábado ante el FC Barcelona y, entre otros temas, habló sobre las aspiraciones de su equipo, sin poder ocultar una sonrisa cuando le hablan de repetir hazañas históricas: "Ojalá fuésemos como ese Leicester".

El mediocampista bético, que vuelve a la titularidad este sábado en una posición poco habitual para él como es la banda derecha, atendió a los micrófonos de DAZN en el césped de La Cartuja antes del encuentro y dejó unas curiosas declaraciones.

Cuestionado por el run run creado en redes sociales y la posibilidad de que este Betis repita la hazaña del Leicester en la Premier League, cuando se proclamó campeón contra todo pronóstico, Fornals, sonriente, decía "ojalá".

"Ojalá, a nosotros nos encantaría, para toda esta gente, para nosotros, sería un sueño ser ese Leicester, pero también tenemos delante a un equipo que podría ser perfectamente el Arsenal de Wenger, Los Invencibles. Hay que ser muy cautos, que el equipo que tenemos delante no es poca cosa, lo está demostrando partido a partido", decía entre risas con los allí presentes.

En este sentido, centrado en el encuentro ante el Barça, Fornals insistía en que "no sé si Pellegrini tiene la receta para ganarles. Nosotros vamos a intentar hacer nuestro juego sabiendo de sus virtudes, pero intentaremos explotar sus poquitos defectos".

Aún restan muchísimas jornadas para el final de temporada, pero a nadie se le escapa que, tras su excelente inicio de temporada, muchos ven al Betis como la principal alternativa a los tres grandes (Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid) e incluso el Barça le catalogaba en sus redes sociales en la previa como "el mejor de la historia".