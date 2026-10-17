Pepe Jiménez Sevilla, 17 OCT 2026 - 17:18h.

Ambos equipos presentan multitud de novedades en La Cartuja

Joan Laporta se rinde al Betis de Manuel Pellegrini: "Sin prepotencia, como aficionado"

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Un auténtico partidazo con nombres y apellidos. El Betis y el FC Barcelona han confirmado, a través de sus respectivos medios oficiales, las alineaciones para el encuentro de la jornada 9 de LALIGA EA Sports y, como se esperaba en la previa, ambos presentan diversas novedades en La Cartuja.

Tras el esfuerzo realizado para remontar al Porto en el Betis y el viaje, la falta de descanso y el rendimiento mostrado ante el Galata en el Barça, lo lógico para este sábado es que ambos equipos rotasen en sus alineaciones y es que a pesar de la importancia de los puntos, aún viene mucho más.

Porque los de Manuel Pellegrini recibirán este próximo miércoles al Feyenoord en La Cartuja, cita en la que podrían dejar prácticamente certificada su clasificación para la siguiente ronda (o al menos para los playoff) en Champions League y el Barça, por su parte, visitará al PSG en una de las citas más interesantes de la jornada. Tocaba rotar.

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La alineación del Betis ante el Barcelona

Con todo ello, y sin Aitor Ruibal aún, en la previa se esperaban al menos seis cambios en el once de Manuel Pellegrini, aunque con el espectacular banquillo que tiene el chileno, el nivel debía ser similar al de la última alineación elegida.

En estas, el técnico forma con: Valles en portería; Bellerín, Llorente, Valentín Gómez, Fran García en la zaga; Bernal, Ceballos, Fornals, Lo Celso en el centro; y Abde junto al Cucho arriba.

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Lo lógico es que sea Pablo Fornals el encargado de caer a banda derecha, aunque puede que rote dicha posición con Lo Celso o incluso que Pellegrini opte por unirlos mucho más cerca del centro y deje la banda entera para Bellerín, situación que podría dejar muy expuesto al ex del Arsenal ante la velocidad azulgrana.

La alineación del Barcelona ante el Betis

Por su parte, Flick pedía paciencia para tomar ciertas decisiones y la gran incógnita no estaba tanto en el once, que también, sino en ver si Raphinha y De Jong tenían algunos minutos en La Cartuja antes de jugar ante el PSG en París.

Con ello, el técnico ex del Bayern forma con: Joan García en portería; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Espart en la zaga; Rodrigo, Pedri, Fermín en el centro; y arriba, en ataque, Lamine, Adeyemi y Gabriel Jesús.

Para la segunda mitad quedarían, por tanto, Raphinha y De Jong, hombres que esperan que sus compañeros puedan hacer una buena primera mitad para tener oportunidades antes del PSG.