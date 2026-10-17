Pepe Jiménez Sevilla, 17 OCT 2026 - 14:49h.

El presidente azulgrana estará presente en La Cartuja

Joan Laporta marca la Champions como el objetivo del FC Barcelona pero elude la palabra "favorito": "Somos candidatos"

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Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro de este sábado ante el Betis y, entre otros muchos temas, el máximo mandatario azulgrana tuvo tiempo para halagar a los de Manuel Pellegrini.

Experto en LALIGA y tras muchos años dirigiendo en la élite, Joan Laporta no se cortó y argumentó que su equipo jugaba esta tarde ante "es un gran equipo, de los que está más en forma en España y de los que está jugando mejor junto al Barça".

"Sin pecar de prepotencia ni nada, eh, como aficionado al fútbol", insistía Laporta que poco antes había señalado, en catalán, que la cita de este sábado es crucial en una semana que espera que sea "grandiosa", ya que después debe enfrentarse al PSG en la Champions League.