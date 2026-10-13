Fran Fuentes 13 OCT 2026 - 12:28h.

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Joan Laporta ha comparecido en Estambul, donde esta tarde el FC Barcelona se medirá al Galatasaray en la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League. El presidente barcelonista ha respondido a varias cuestiones en Turquía, donde David Ibáñez, colaborador de ElDesmarque, ha captado su comparecencia. De este modo, ha hablado desde el posible récord de diez victorias consecutivas en LALIGA hasta reclamar el Balón de Oro para Lamine Yamal. Eso sí, no quiere colocarle al equipo la etiqueta de "favoritos" para la Champions League. Puedes escucharle en el vídeo superior que encabeza la noticia.

El Balón de Oro y la racha de 10 victorias consecutivas: "Ojalá gane el Balón de Oro Lamine, se lo merece. Pero, en cuanto a lo de los 10 de 10, la verdad es que no lo tenía presente. Estamos ganando partidos, es lo que nos interesa, y en la LALIGA sé que llevamos 8 y es un récord ya, y bueno, que siga la racha".

Hansi Flick destaca el hambre de la plantilla: "Seguro que sí, y Flick es el que más conoce al equipo, y si lo dice es porque ha tenido esta sensación, lo aprecia en cada entrenamiento, lo aprecia cuando está con su staff, con los jugadores, y sí, sí, se percibe todo esto, y si lo dice Flick, pues todavía".

¿Son favoritos a la Champions?: "Bueno, somos candidatos, lo veo como candidato y que nos hemos fijado la Champions como uno de los objetivos este año".

Deco confeccionó una plantilla equilibrada que ahora Flick exprime: "Es la clave de todo, el que haya espíritu de equipo y que haya un buen ambiente en el vestuario, yo creo que esto lo han conseguido Flick y su equipo, y Deco y su equipo. La combinación Deco-Flick está funcionando, y hay este ambiente y esta ambición, porque, salga el que salga, lo hace muy bien. Y el que no ha salido quiere salir para mejorar lo que ha hecho el que ha salido. Es una cadena que es positiva".